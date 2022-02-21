https://ria.ru/20220221/vaktsiny-1773982213.html

В Минпромторге оценили возможности производства вакцин от COVID-19

В Минпромторге оценили возможности производства вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022

В Минпромторге оценили возможности производства вакцин от COVID-19

Россия может производить до двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, из них 1,2-1,3 миллиарда — "Спутник Лайт", пишет газета "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T03:56

2022-02-21T03:56

2022-02-21T06:19

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

василий осьмаков

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия может производить до двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, из них 1,2-1,3 миллиарда — "Спутник Лайт", пишет газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.Первый замглавы Минпромторга подчеркнул, что из этого объема 600 миллионов приходятся на "Спутник V", а на остальные препараты — порядка ста миллионов.Как пишет газета, сейчас Минздрав и РФПИ формируют свою "потребность в объемах" на 2022 год и должны представить свою оценку до конца февраля."В ожидании заявок на производство фармацевтические компании выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях", — добавляется в сообщении.В Минпромторге изданию сообщили, что в регионах сформирован запас вакцин, что позволяет обеспечить неснижаемые темпы вакцинации населения даже в случае их возможного увеличения в несколько раз."В связи с этим темпы производства всеми производителями в настоящее время снижены. При этом производители вакцин полностью готовы к выпуску препаратов в любых необходимых объемах", — уточнили газете в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220221/antitela-1773981731.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", василий осьмаков