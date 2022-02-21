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В Минпромторге оценили возможности производства вакцин от COVID-19
В Минпромторге оценили возможности производства вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022
В Минпромторге оценили возможности производства вакцин от COVID-19
Россия может производить до двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, из них 1,2-1,3 миллиарда — "Спутник Лайт", пишет газета "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T03:56
2022-02-21T06:19
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
василий осьмаков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия может производить до двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, из них 1,2-1,3 миллиарда — "Спутник Лайт", пишет газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.Первый замглавы Минпромторга подчеркнул, что из этого объема 600 миллионов приходятся на "Спутник V", а на остальные препараты — порядка ста миллионов.Как пишет газета, сейчас Минздрав и РФПИ формируют свою "потребность в объемах" на 2022 год и должны представить свою оценку до конца февраля."В ожидании заявок на производство фармацевтические компании выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях", — добавляется в сообщении.В Минпромторге изданию сообщили, что в регионах сформирован запас вакцин, что позволяет обеспечить неснижаемые темпы вакцинации населения даже в случае их возможного увеличения в несколько раз."В связи с этим темпы производства всеми производителями в настоящее время снижены. При этом производители вакцин полностью готовы к выпуску препаратов в любых необходимых объемах", — уточнили газете в пресс-службе ведомства.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", василий осьмаков
03:56 21.02.2022 (обновлено: 06:19 21.02.2022)
 
В Минпромторге оценили возможности производства вакцин от COVID-19

Первый замминистра Осьмаков: Россия может производить до двух миллиардов доз вакцин в год

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампулы с вакциной "Спутник Лайт". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия может производить до двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, из них 1,2-1,3 миллиарда — "Спутник Лайт", пишет газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.

"Имеющиеся в России мощности по производству вакцин от коронавируса рассчитаны на производство до двух миллиардов доз в год, этого хватит на обеспечение любого потенциального спроса", — пишет издание со ссылкой на Осьмакова.

Первый замглавы Минпромторга подчеркнул, что из этого объема 600 миллионов приходятся на "Спутник V", а на остальные препараты — порядка ста миллионов.
Как пишет газета, сейчас Минздрав и РФПИ формируют свою "потребность в объемах" на 2022 год и должны представить свою оценку до конца февраля.
"В ожидании заявок на производство фармацевтические компании выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях", — добавляется в сообщении.
В Минпромторге изданию сообщили, что в регионах сформирован запас вакцин, что позволяет обеспечить неснижаемые темпы вакцинации населения даже в случае их возможного увеличения в несколько раз.
"В связи с этим темпы производства всеми производителями в настоящее время снижены. При этом производители вакцин полностью готовы к выпуску препаратов в любых необходимых объемах", — уточнили газете в пресс-службе ведомства.
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Опубликовано: Никита Стома
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"Василий Осьмаков
 
 
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