03:56 21.02.2022 (обновлено: 06:19 21.02.2022)
В Минпромторге оценили возможности производства вакцин от COVID-19
Первый замминистра Осьмаков: Россия может производить до двух миллиардов доз вакцин в год
Ампулы с вакциной "Спутник Лайт". Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия может производить до двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, из них 1,2-1,3 миллиарда — "Спутник Лайт", пишет газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.
"Имеющиеся в России мощности по производству вакцин от коронавируса рассчитаны на производство до двух миллиардов доз в год, этого хватит на обеспечение любого потенциального спроса", — пишет издание со ссылкой на Осьмакова.
Первый замглавы Минпромторга подчеркнул, что из этого объема 600 миллионов приходятся на "Спутник V", а на остальные препараты — порядка ста миллионов.
Как пишет газета, сейчас Минздрав и РФПИ формируют свою "потребность в объемах" на 2022 год и должны представить свою оценку до конца февраля.
"В ожидании заявок на производство фармацевтические компании выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях", — добавляется в сообщении.
В Минпромторге изданию сообщили, что в регионах сформирован запас вакцин, что позволяет обеспечить неснижаемые темпы вакцинации населения даже в случае их возможного увеличения в несколько раз.
"В связи с этим темпы производства всеми производителями в настоящее время снижены. При этом производители вакцин полностью готовы к выпуску препаратов в любых необходимых объемах", — уточнили газете в пресс-службе ведомства.
Опубликовано: Никита Стома