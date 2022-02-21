https://ria.ru/20220221/uslugi-1774016964.html

На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам

На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам - РИА Новости, 21.02.2022

На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам

Граждане могут получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19 на портале госуслуг, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:08

2022-02-21T11:08

2022-02-21T11:08

распространение коронавируса

общество

олег качанов

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 фев- РИА Новости. Граждане могут получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19 на портале госуслуг, сообщило Минцифры РФ.Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), документ действует шесть месяцев. Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.Перед сдачей анализа необходимо убедиться, что лаборатория передает результаты на портал госуслуг. При себе гражданину необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии)."Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на "Госуслугах" после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью", — сказал замглавы Минцифры Олег Качанов, слова которого приводит пресс-служба.Кроме того, на портале заработала функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, в зависимости от типа медотвода, сертификат действует либо 30 дней, либо бессрочно.Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/omikron-1773674228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, олег качанов, коронавирус в россии, здоровье - общество