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На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам
На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам - РИА Новости, 21.02.2022
На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам
Граждане могут получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19 на портале госуслуг, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:08
2022-02-21T11:08
2022-02-21T11:08
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общество
олег качанов
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев- РИА Новости. Граждане могут получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19 на портале госуслуг, сообщило Минцифры РФ.Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), документ действует шесть месяцев. Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.Перед сдачей анализа необходимо убедиться, что лаборатория передает результаты на портал госуслуг. При себе гражданину необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии)."Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на "Госуслугах" после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью", — сказал замглавы Минцифры Олег Качанов, слова которого приводит пресс-служба.Кроме того, на портале заработала функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, в зависимости от типа медотвода, сертификат действует либо 30 дней, либо бессрочно.Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег качанов, коронавирус в россии, здоровье - общество
На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам
Сертификаты по анализам на антитела к COVID-19 можно оформить на "Госуслугах"
МОСКВА, 21 фев- РИА Новости.
Граждане могут получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19 на портале госуслуг, сообщило Минцифры РФ
.
"Минцифры России запустило новый сервис. Теперь на "Госуслугах" (в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минздрава России от 12.11.2021 №1053н и вступающими в силу с 21.02.2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), документ действует шесть месяцев. Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.
Перед сдачей анализа необходимо убедиться, что лаборатория передает результаты на портал госуслуг. При себе гражданину необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).
"Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на "Госуслугах" после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью", — сказал замглавы Минцифры Олег Качанов
, слова которого приводит пресс-служба.
Кроме того, на портале заработала функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, в зависимости от типа медотвода, сертификат действует либо 30 дней, либо бессрочно.
Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.