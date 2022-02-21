https://ria.ru/20220221/ukraina-1774191291.html
Россия сделала все для сохранения целостности Украины, заявил Путин
Россия сделала все для сохранения целостности Украины, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Россия сделала все для сохранения целостности Украины, заявил Путин
Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:00
2022-02-21T23:00
2022-02-21T23:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам."Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Все эти годы настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюций Совета безопасности ООН 2202 от 17 февраля 15-го года, закрепивших минский комплекс мер от 12 февраля 15-го года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно", - заявил Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донбасс, оон, в мире, владимир путин, россия
Россия сделала все для сохранения целостности Украины, заявил Путин
Президент Путин: Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины