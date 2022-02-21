https://ria.ru/20220221/ukraina-1774191291.html

Россия сделала все для сохранения целостности Украины, заявил Путин

Россия сделала все для сохранения целостности Украины, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Россия сделала все для сохранения целостности Украины, заявил Путин

Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:00

2022-02-21T23:00

2022-02-21T23:00

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам."Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Все эти годы настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюций Совета безопасности ООН 2202 от 17 февраля 15-го года, закрепивших минский комплекс мер от 12 февраля 15-го года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно", - заявил Путин.

https://ria.ru/20220221/lenin-1774180098.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, донбасс, оон, в мире, владимир путин, россия