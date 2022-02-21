https://ria.ru/20220221/ukraina-1774186314.html

Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, заявил Путин

Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, заявил Путин

Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, сообщил президент России Владимир Путин в понедельник в обращении к гражданам. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:26

2022-02-21T22:26

2022-02-21T22:26

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, сообщил президент России Владимир Путин в понедельник в обращении к гражданам."Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, а политически выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. Коррупция, которая без сомнения является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела уже какой-то особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность. Всю систему, все ветви власти", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220221/lenin-1774180098.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, владимир путин