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Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, заявил Путин
Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, заявил Путин
Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, сообщил президент России Владимир Путин в понедельник в обращении к гражданам. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:26
2022-02-21T22:26
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, сообщил президент России Владимир Путин в понедельник в обращении к гражданам."Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, а политически выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. Коррупция, которая без сомнения является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела уже какой-то особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность. Всю систему, все ветви власти", - сказал Путин.
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в мире, россия, украина, владимир путин
22:26 21.02.2022
 
Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, заявил Путин

Президент Путин: устойчивой государственности на Украине так и не сложилось

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, сообщил президент России Владимир Путин в понедельник в обращении к гражданам.
"Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, а политически выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. Коррупция, которая без сомнения является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела уже какой-то особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность. Всю систему, все ветви власти", - сказал Путин.
Памятник В. И. Ленину у павильона No1 Центральный на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Путин назвал Ленина архитектором Украины
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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