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В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин
В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин
Вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:24
2022-02-21T22:24
владимир путин
россия
в мире
украина
природный газ
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении."Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь те права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер", - сказал Путин.По его словам, достаточно вспомнить "перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа".
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владимир путин, россия, в мире, украина, природный газ, экономика
22:24 21.02.2022
 
В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин

Путин: вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ В. Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении.
"Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь те права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер", - сказал Путин.
По его словам, достаточно вспомнить "перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:00
Россия полностью рассчиталась за долги Украины, заявил Путин
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Владимир ПутинРоссияВ миреУкраинаПриродный газЭкономика
 
 
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