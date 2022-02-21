https://ria.ru/20220221/ukraina-1774185648.html

В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин

В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин

Вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:24

2022-02-21T22:24

2022-02-21T22:24

владимир путин

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в мире

украина

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экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении."Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь те права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер", - сказал Путин.По его словам, достаточно вспомнить "перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа".

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774181401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, в мире, украина, природный газ, экономика