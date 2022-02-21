https://ria.ru/20220221/ukraina-1774185648.html
В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин
В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин
Вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:24
2022-02-21T22:24
2022-02-21T22:24
владимир путин
россия
в мире
украина
природный газ
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_630:912:2649:2048_1920x0_80_0_0_4ab3eed80f793ad021cb92dd1de19bdb.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении."Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь те права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер", - сказал Путин.По его словам, достаточно вспомнить "перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа".
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774181401.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_706:776:2402:2048_1920x0_80_0_0_f1ab7a2f5579c118b3e54f7916bfc3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире, украина, природный газ, экономика
В отношениях Москвы и Киева стало превалировать иждивенчество, заявил Путин
Путин: вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество