Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774182781.html
Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин
Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин
Украина расколота и переживает острый социально-экономический кризис, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:07
2022-02-21T22:34
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина расколота и переживает острый социально-экономический кризис, заявил президент России Владимир Путин."Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу, совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя 8 лет после тех событий страна расколота. Украина переживает острый социально-экономический кризис", - сказал Путин в обращении в понедельник.
https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин
22:07 21.02.2022 (обновлено: 22:34 21.02.2022)
 
Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин

Президент России Путин: Украина расколота и переживает острый экономический кризис

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина расколота и переживает острый социально-экономический кризис, заявил президент России Владимир Путин.
"Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу, совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя 8 лет после тех событий страна расколота. Украина переживает острый социально-экономический кризис", - сказал Путин в обращении в понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:58
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей развалом Украины
Опубликовано: Севастиан Котов
 
УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала