https://ria.ru/20220221/ukraina-1774182781.html

Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин

Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин

Украина расколота и переживает острый социально-экономический кризис, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:07

2022-02-21T22:07

2022-02-21T22:34

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина расколота и переживает острый социально-экономический кризис, заявил президент России Владимир Путин."Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу, совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя 8 лет после тех событий страна расколота. Украина переживает острый социально-экономический кризис", - сказал Путин в обращении в понедельник.

https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Севастиан Котов

украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин