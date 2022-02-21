https://ria.ru/20220221/ukraina-1774182781.html
Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин
Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин
Украина расколота и переживает острый социально-экономический кризис, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:07
2022-02-21T22:07
2022-02-21T22:34
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина расколота и переживает острый социально-экономический кризис, заявил президент России Владимир Путин."Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу, совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя 8 лет после тех событий страна расколота. Украина переживает острый социально-экономический кризис", - сказал Путин в обращении в понедельник.
https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин
22:07 21.02.2022 (обновлено: 22:34 21.02.2022)
Украина расколота и переживает острый экономический кризис, заявил Путин
Президент России Путин: Украина расколота и переживает острый экономический кризис