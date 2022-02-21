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Россия полностью рассчиталась за долги Украины, заявил Путин
Россия полностью рассчиталась за долги Украины, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Россия полностью рассчиталась за долги Украины, заявил Путин
Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:00
2022-02-21T22:39
россия
ситуация в днр и лнр
украина
владимир путин
в мире
экономика
ссср
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества, заявил президент РФ Владимир Путин."К концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 миллиардов долларов. И первоначально предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми республиками бывшего СССР пропорционально их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга и полностью по нему рассчиталась, окончательно завершила этот процесс в 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были отказаться от своей части советских зарубежных активов, и соответствующее соглашение в декабре 1994 года было достигнуто с Украиной. Однако Киев эти соглашения не ратифицировал, и позднее просто отказался выполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом", - сказал Путин в обращении к россиянам.
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россия, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин, в мире, экономика, ссср
22:00 21.02.2022 (обновлено: 22:39 21.02.2022)
 
Россия полностью рассчиталась за долги Украины, заявил Путин

Президент Путин: Россия полностью рассчиталась за долги Украины

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 миллиардов долларов. И первоначально предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми республиками бывшего СССР пропорционально их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга и полностью по нему рассчиталась, окончательно завершила этот процесс в 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были отказаться от своей части советских зарубежных активов, и соответствующее соглашение в декабре 1994 года было достигнуто с Украиной. Однако Киев эти соглашения не ратифицировал, и позднее просто отказался выполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:30
Коррупция разъела украинскую государственность, заявил Путин
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир ПутинВ миреЭкономикаСССР
 
 
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