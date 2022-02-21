https://ria.ru/20220221/ukraina-1774179331.html
Современная Украина целиком создана Россией, заявил Путин
Современная Украина целиком создана Россией, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Современная Украина целиком создана Россией, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что современная Украина целиком и полностью создана Россией за счет отторжения части ее... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:46
2022-02-21T21:46
2022-02-21T22:10
россия
иосиф сталин (джугашвили)
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что современная Украина целиком и полностью создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий и у жителей никто ничего не спрашивал."Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это, естественно, грубым по отношению к самой России способом, за счёт отторжения от неё части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал", - сказал Путин во время обращения к россиянам.По словам президента, накануне и после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, которые раньше принадлежали Польше, Румынии и Венгрии. А Польшу в качестве компенсации, Сталин наделил частью исконных германских территорий.
https://ria.ru/20220221/lenin-1774180098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иосиф сталин (джугашвили), владимир путин, ссср, в мире, украина, донбасс
21:46 21.02.2022 (обновлено: 22:10 21.02.2022)
Современная Украина целиком создана Россией, заявил Путин
Президент Путин: Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее территорий