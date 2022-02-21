https://ria.ru/20220221/ukraina-1774174774.html

Франция созвала заседание по безопасности из-за ситуации на Украине

Франция созвала заседание по безопасности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.02.2022

Франция созвала заседание по безопасности из-за ситуации на Украине

Франция созывает экстренное заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине, передаёт Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:13

2022-02-21T21:13

2022-02-21T21:26

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обострение ситуации в днр и лнр

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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Франция созывает экстренное заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине, передаёт Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Экстренное заседание по безопасности пройдёт в понедельник вечером.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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франция

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, франция, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, россия