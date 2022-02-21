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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774174774.html
Франция созвала заседание по безопасности из-за ситуации на Украине
Франция созвала заседание по безопасности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.02.2022
Франция созвала заседание по безопасности из-за ситуации на Украине
Франция созывает экстренное заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине, передаёт Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:13
2022-02-21T21:26
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
франция
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
донбасс
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Франция созывает экстренное заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине, передаёт Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Экстренное заседание по безопасности пройдёт в понедельник вечером.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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франция
донецкая народная республика
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Владимир Лаврентьев
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в мире, ситуация в днр и лнр, франция, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, россия
21:13 21.02.2022 (обновлено: 21:26 21.02.2022)
 
Франция созвала заседание по безопасности из-за ситуации на Украине

Франция созвала экстренное заседание по безопасности из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Франции и евросоюза
Флаги Франции и евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Франции и евросоюза
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Франция созывает экстренное заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине, передаёт Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Экстренное заседание по безопасности пройдёт в понедельник вечером.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 20:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРФранцияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонбассРоссия
 
 
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