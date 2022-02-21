https://ria.ru/20220221/ukraina-1774124171.html

В Киеве утверждают, что не нарушали границу с Россией

В Киеве утверждают, что не нарушали границу с Россией - РИА Новости, 21.02.2022

В Киеве утверждают, что не нарушали границу с Россией

Государственная пограничная служба Украины заявила, что никаких нарушений госграницы в направлении РФ со стороны подконтрольной украинским властям территории не РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:42

2022-02-21T17:42

2022-02-21T19:28

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила, что никаких нарушений госграницы в направлении РФ со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило, более того, Россия не уведомляла украинскую сторону о какой-либо нестандартной ситуации на границе с применением оружия.Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. По их данным, в результате боестолкновения после нарушения границы две БМП и пятеро из числа диверсантов были уничтожены."Заявление силовых структур России о диверсионно-разведывательной группе, якобы нарушившей границу с Украиной, - очередной фейк. Государственная пограничная служба заявляет, что никаких нарушений государственной границы на направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило. Кроме того, пограничники Украины не получали никакого информирования или заявления от российской стороны о какой-либо нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе, к тому же связанной с применением оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В погранслужбе добавили, что такие сообщения являются ничем иным как провокацией. "Подтверждения такого заявления российская сторона также не приводит", - уточнили в погранслужбе Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774107887.html

https://ria.ru/20220221/obstrel-1774072900.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика