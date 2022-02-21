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В Киеве утверждают, что не нарушали границу с Россией
В Киеве утверждают, что не нарушали границу с Россией - РИА Новости, 21.02.2022
В Киеве утверждают, что не нарушали границу с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что никаких нарушений госграницы в направлении РФ со стороны подконтрольной украинским властям территории не РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:42
2022-02-21T19:28
украина
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила, что никаких нарушений госграницы в направлении РФ со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило, более того, Россия не уведомляла украинскую сторону о какой-либо нестандартной ситуации на границе с применением оружия.Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. По их данным, в результате боестолкновения после нарушения границы две БМП и пятеро из числа диверсантов были уничтожены."Заявление силовых структур России о диверсионно-разведывательной группе, якобы нарушившей границу с Украиной, - очередной фейк. Государственная пограничная служба заявляет, что никаких нарушений государственной границы на направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило. Кроме того, пограничники Украины не получали никакого информирования или заявления от российской стороны о какой-либо нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе, к тому же связанной с применением оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В погранслужбе добавили, что такие сообщения являются ничем иным как провокацией. "Подтверждения такого заявления российская сторона также не приводит", - уточнили в погранслужбе Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774107887.html
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украина
россия
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украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:42 21.02.2022 (обновлено: 19:28 21.02.2022)
 
В Киеве утверждают, что не нарушали границу с Россией

Госпогранслужба Украины заявила, что нарушений границы с Россией не было

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила, что никаких нарушений госграницы в направлении РФ со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило, более того, Россия не уведомляла украинскую сторону о какой-либо нестандартной ситуации на границе с применением оружия.
Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. По их данным, в результате боестолкновения после нарушения границы две БМП и пятеро из числа диверсантов были уничтожены.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба утверждает, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу
"Заявление силовых структур России о диверсионно-разведывательной группе, якобы нарушившей границу с Украиной, - очередной фейк. Государственная пограничная служба заявляет, что никаких нарушений государственной границы на направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило. Кроме того, пограничники Украины не получали никакого информирования или заявления от российской стороны о какой-либо нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе, к тому же связанной с применением оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В погранслужбе добавили, что такие сообщения являются ничем иным как провокацией. "Подтверждения такого заявления российская сторона также не приводит", - уточнили в погранслужбе Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине заявили, что не обстреливали погранпункт в Ростовской области
Опубликовано: Кирилл Волков
 
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