17:42 21.02.2022 (обновлено: 19:28 21.02.2022)
В Киеве утверждают, что не нарушали границу с Россией
Госпогранслужба Украины заявила, что нарушений границы с Россией не было
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила, что никаких нарушений госграницы в направлении РФ со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило, более того, Россия не уведомляла украинскую сторону о какой-либо нестандартной ситуации на границе с применением оружия.
Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. По их данным, в результате боестолкновения после нарушения границы две БМП и пятеро из числа диверсантов были уничтожены.
"Заявление силовых структур России о диверсионно-разведывательной группе, якобы нарушившей границу с Украиной, - очередной фейк. Государственная пограничная служба заявляет, что никаких нарушений государственной границы на направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило. Кроме того, пограничники Украины не получали никакого информирования или заявления от российской стороны о какой-либо нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе, к тому же связанной с применением оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В погранслужбе добавили, что такие сообщения являются ничем иным как провокацией. "Подтверждения такого заявления российская сторона также не приводит", - уточнили в погранслужбе Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Кирилл Волков