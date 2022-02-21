https://ria.ru/20220221/ukraina-1774122703.html

Путин: Макрон утверждает, что Киев готов выполнять Минские соглашения

Путин: Макрон утверждает, что Киев готов выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: Макрон утверждает, что Киев готов выполнять Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его французский коллега Эммануэль Макрон утверждает, что действующее руководство Украины готово соблюдать минские... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:37

2022-02-21T17:37

2022-02-21T17:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его французский коллега Эммануэль Макрон утверждает, что действующее руководство Украины готово соблюдать минские соглашения и вносит свежие идеи по их выполнению.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

в мире, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс