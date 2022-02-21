17:37 21.02.2022 (обновлено: 17:47 21.02.2022)
Путин: Макрон утверждает, что Киев готов выполнять Минские соглашения
Президент Путин: Макрон заявляет, что Киев готов выполнять "Минск-2" и вносит свежие идеи
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его французский коллега Эммануэль Макрон утверждает, что действующее руководство Украины готово соблюдать минские соглашения и вносит свежие идеи по их выполнению.
"Я вчера в очередной раз разговаривал с французским коллегой. Он утверждает, что действующее руководство Украины готово к выполнению минских соглашений и, более того, вносит какие-то конструктивные, свежие идеи по их выполнению, в том числе по проведению выборов по известной формуле нынешнего президента ФРГ господина Штайнмайера", - сказал Путин на заседании Совбеза.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Фомченкова