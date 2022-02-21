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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774122703.html
Путин: Макрон утверждает, что Киев готов выполнять Минские соглашения
Путин: Макрон утверждает, что Киев готов выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: Макрон утверждает, что Киев готов выполнять Минские соглашения
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его французский коллега Эммануэль Макрон утверждает, что действующее руководство Украины готово соблюдать минские... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:37
2022-02-21T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его французский коллега Эммануэль Макрон утверждает, что действующее руководство Украины готово соблюдать минские соглашения и вносит свежие идеи по их выполнению.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс
17:37 21.02.2022 (обновлено: 17:47 21.02.2022)
 
Путин: Макрон утверждает, что Киев готов выполнять Минские соглашения

Президент Путин: Макрон заявляет, что Киев готов выполнять "Минск-2" и вносит свежие идеи

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его французский коллега Эммануэль Макрон утверждает, что действующее руководство Украины готово соблюдать минские соглашения и вносит свежие идеи по их выполнению.
"Я вчера в очередной раз разговаривал с французским коллегой. Он утверждает, что действующее руководство Украины готово к выполнению минских соглашений и, более того, вносит какие-то конструктивные, свежие идеи по их выполнению, в том числе по проведению выборов по известной формуле нынешнего президента ФРГ господина Штайнмайера", - сказал Путин на заседании Совбеза.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон в телефонном разговоре
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭммануэль МакронСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонбасс
 
 
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