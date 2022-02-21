https://ria.ru/20220221/ukraina-1774120704.html

Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра

Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра

Президент России Владимир Путин сообщил на собрании Совбеза РФ, что американский лидер Джо Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:29

2022-02-21T17:29

2022-02-21T17:30

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил на собрании Совбеза РФ, что американский лидер Джо Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра, более того, возможен мораторий."Я вот со своими коллегами разговариваю на этот счёт, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня", - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, донбасс, нато, джо байден, владимир путин