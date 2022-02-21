https://ria.ru/20220221/ukraina-1774120704.html
Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра
Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра
Президент России Владимир Путин сообщил на собрании Совбеза РФ, что американский лидер Джо Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:29
2022-02-21T17:29
2022-02-21T17:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
нато
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил на собрании Совбеза РФ, что американский лидер Джо Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра, более того, возможен мораторий."Я вот со своими коллегами разговариваю на этот счёт, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня", - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, нато, джо байден, владимир путин
17:29 21.02.2022 (обновлено: 17:30 21.02.2022)
Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра
Президент Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра