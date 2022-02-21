https://ria.ru/20220221/ukraina-1774112316.html

Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут

Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут

Если Украина будет принята в НАТО, угрозы для РФ многократно возрастут, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:01

2022-02-21T17:01

2022-02-21T17:23

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совет безопасности рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Если Украина будет принята в НАТО, угрозы для РФ многократно возрастут, сообщил президент России Владимир Путин."Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический Альянс НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.Он отметил, что есть статья пятая договора по созданию НАТО, из которой ясно, что все страны Альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается агрессии.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, россия, владимир путин, республика крым, совет безопасности рф