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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774112316.html
Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут
Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут
Если Украина будет принята в НАТО, угрозы для РФ многократно возрастут, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:01
2022-02-21T17:23
в мире
украина
нато
обострение ситуации в днр и лнр
россия
владимир путин
республика крым
совет безопасности рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Если Украина будет принята в НАТО, угрозы для РФ многократно возрастут, сообщил президент России Владимир Путин."Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический Альянс НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.Он отметил, что есть статья пятая договора по созданию НАТО, из которой ясно, что все страны Альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается агрессии.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/nato-1774117725.html
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в мире, украина, нато, россия, владимир путин, республика крым, совет безопасности рф
17:01 21.02.2022 (обновлено: 17:23 21.02.2022)
 
Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут

Президент Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Если Украина будет принята в НАТО, угрозы для РФ многократно возрастут, сообщил президент России Владимир Путин.
"Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический Альянс НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
Он отметил, что есть статья пятая договора по созданию НАТО, из которой ясно, что все страны Альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается агрессии.
"Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза", - добавил Путин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОРоссияВладимир ПутинРеспублика КрымСовет Безопасности РФ
 
 
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