17:01 21.02.2022 (обновлено: 17:23 21.02.2022)
Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут
Президент Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Если Украина будет принята в НАТО, угрозы для РФ многократно возрастут, сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что есть статья пятая договора по созданию НАТО, из которой ясно, что все страны Альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается агрессии.
"Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза", - добавил Путин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Опубликовано: Ольга Фомченкова