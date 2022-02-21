16:47 21.02.2022 (обновлено: 16:59 21.02.2022)
Кулеба утверждает, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нападал на Донецк и Луганск, не посылал диверсантов на БТР через границу и не обстреливал РФ.
"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий. Не планирует подобные действия. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - написал Кулеба в Twitter.
Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022
❌Не нападала на Донецьк, Луганськ
❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
❌Не вчиняла диверсій
Не планує подібних дій.
Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. По их данным, в результате боестолкновения после нарушения границы две БМП и пятеро из числа диверсантов были уничтожены.
По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним.
Опубликовано: Кирилл Волков