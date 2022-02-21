https://ria.ru/20220221/ukraina-1774107887.html

Кулеба утверждает, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу

Кулеба утверждает, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу - РИА Новости, 21.02.2022

Кулеба утверждает, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нападал на Донецк и Луганск, не посылал диверсантов на БТР через границу и не обстреливал РФ. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:47

2022-02-21T16:47

2022-02-21T16:59

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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нападал на Донецк и Луганск, не посылал диверсантов на БТР через границу и не обстреливал РФ."Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий. Не планирует подобные действия. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - написал Кулеба в Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. По их данным, в результате боестолкновения после нарушения границы две БМП и пятеро из числа диверсантов были уничтожены.По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним.

https://ria.ru/20220221/vzryv-1774016601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, мид украины, дмитрий кулеба