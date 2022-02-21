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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774107887.html
Кулеба утверждает, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу
Кулеба утверждает, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу - РИА Новости, 21.02.2022
Кулеба утверждает, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нападал на Донецк и Луганск, не посылал диверсантов на БТР через границу и не обстреливал РФ. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:47
2022-02-21T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
мид украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нападал на Донецк и Луганск, не посылал диверсантов на БТР через границу и не обстреливал РФ."Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий. Не планирует подобные действия. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - написал Кулеба в Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. По их данным, в результате боестолкновения после нарушения границы две БМП и пятеро из числа диверсантов были уничтожены.По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, мид украины, дмитрий кулеба
16:47 21.02.2022 (обновлено: 16:59 21.02.2022)
 
Кулеба утверждает, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не посылал диверсантов и не обстреливал границу

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нападал на Донецк и Луганск, не посылал диверсантов на БТР через границу и не обстреливал РФ.
"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий. Не планирует подобные действия. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - написал Кулеба в Twitter.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. По их данным, в результате боестолкновения после нарушения границы две БМП и пятеро из числа диверсантов были уничтожены.
По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним.
Железнодорожный вокзал Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский диверсант подорвался при попытке заложить бомбу у вокзала в ДНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаМИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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