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Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон в телефонном разговоре
Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон в телефонном разговоре - РИА Новости, 21.02.2022
Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон в телефонном разговоре
Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат, президент Франции Эммануэль Макрон и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:44
2022-02-21T16:44
2022-02-21T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
политика
сергей лавров
владимир путин
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре условились, что Запад представит своё видение возможных итогов саммитов по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой наколенной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Фейсалом Микдадом."Поэтому лидеры России и Франции условились о том, что наши западные коллеги, которые инициируют такого рода мероприятия, представят нам свое видение возможных их результатов", - добавил российский министр.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей лавров, владимир путин, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр
Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон в телефонном разговоре
Лавров: Путин и Макрон договорились, что Запад представит видение итогов встреч по Украине
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре условились, что Запад представит своё видение возможных итогов саммитов по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой наколенной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Фейсалом Микдадом.
"Поэтому лидеры России
и Франции
условились о том, что наши западные коллеги, которые инициируют такого рода мероприятия, представят нам свое видение возможных их результатов", - добавил российский министр.