https://ria.ru/20220221/ukraina-1774107169.html

Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон в телефонном разговоре

Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон в телефонном разговоре - РИА Новости, 21.02.2022

Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон в телефонном разговоре

Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат, президент Франции Эммануэль Макрон и... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:44

2022-02-21T16:44

2022-02-21T16:44

обострение ситуации в днр и лнр

политика

сергей лавров

владимир путин

эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре условились, что Запад представит своё видение возможных итогов саммитов по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой наколенной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Фейсалом Микдадом."Поэтому лидеры России и Франции условились о том, что наши западные коллеги, которые инициируют такого рода мероприятия, представят нам свое видение возможных их результатов", - добавил российский министр.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сергей лавров, владимир путин, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр