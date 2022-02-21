15:59 21.02.2022 (обновлено: 16:49 21.02.2022)
Россия не против встреч по Украине в различных форматах, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не против встреч по Украине в различных форматах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат.
"Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Фейсалом Микдадом.
Ранее президент Франции Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
14 февраля, 08:00США тащат Украину на войну
Опубликовано: Мадина Моргоева