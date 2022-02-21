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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774095469.html
Россия не против встреч по Украине в различных форматах, заявил Лавров
Россия не против встреч по Украине в различных форматах, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
Россия не против встреч по Украине в различных форматах, заявил Лавров
Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:59
2022-02-21T16:49
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
цены на нефть
энтони блинкен
фейсал микдад
сергей лавров
франция
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат."Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Фейсалом Микдадом.Ранее президент Франции Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, в мире, цены на нефть, энтони блинкен, фейсал микдад, сергей лавров, франция, россия, сша
15:59 21.02.2022 (обновлено: 16:49 21.02.2022)
 
Россия не против встреч по Украине в различных форматах, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не против встреч по Украине в различных форматах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат.
"Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Фейсалом Микдадом.
Ранее президент Франции Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЦены на нефтьЭнтони БлинкенФейсал МикдадСергей ЛавровФранцияРоссияСША
 
 
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