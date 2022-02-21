https://ria.ru/20220221/ukraina-1774095469.html

Россия не против встреч по Украине в различных форматах, заявил Лавров

Россия не против встреч по Украине в различных форматах, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022

Россия не против встреч по Украине в различных форматах, заявил Лавров

Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:59

2022-02-21T15:59

2022-02-21T16:49

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

цены на нефть

энтони блинкен

фейсал микдад

сергей лавров

франция

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, нужно понять какой будет результат."Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Фейсалом Микдадом.Ранее президент Франции Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, в мире, цены на нефть, энтони блинкен, фейсал микдад, сергей лавров, франция, россия, сша