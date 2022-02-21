Спикер Рады призвал использовать возможности Будапештского меморандума
Спикер Рады Стефанчук: пришло время использовать возможности Будапештского меморандума
Руслан Стефанчук. Архивное фото
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что пришло время использовать возможности Будапештского меморандума, любые договорённости должны выполняться.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
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"Пришло время в том числе использовать и этот механизм (меморандума – ред.). Украина очень гибка в использовании всех мер, которые у нас есть, как субъект международной политики, и будет использовать все, чтобы обеспечить безопасность нашего государства. Я не воспринимаю позицию некоторых коллег, которые рассказывают, что меморандум какой-то не такой, и он якобы не несет политических последствий. В праве есть принцип Pacta sunt servanda, который переводится - "договора должны выполняться", поэтому любое обязательство, взятое на себя странами, должны выполняться", - сказал Стефанчук на брифинге в понедельник, говоря о возможности пересмотра меморандума.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
Опубликовано: Ольга Фомченкова