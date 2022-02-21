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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Спикер Рады призвал использовать возможности Будапештского меморандума
Спикер Рады призвал использовать возможности Будапештского меморандума - РИА Новости, 21.02.2022
Спикер Рады призвал использовать возможности Будапештского меморандума
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что пришло время использовать возможности Будапештского меморандума, любые договорённости должны... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:54
2022-02-21T14:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
руслан стефанчук
владимир зеленский
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что пришло время использовать возможности Будапештского меморандума, любые договорённости должны выполняться.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение"."Пришло время в том числе использовать и этот механизм (меморандума – ред.). Украина очень гибка в использовании всех мер, которые у нас есть, как субъект международной политики, и будет использовать все, чтобы обеспечить безопасность нашего государства. Я не воспринимаю позицию некоторых коллег, которые рассказывают, что меморандум какой-то не такой, и он якобы не несет политических последствий. В праве есть принцип Pacta sunt servanda, который переводится - "договора должны выполняться", поэтому любое обязательство, взятое на себя странами, должны выполняться", - сказал Стефанчук на брифинге в понедельник, говоря о возможности пересмотра меморандума.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html
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в мире, украина, руслан стефанчук, владимир зеленский
14:54 21.02.2022
 
Спикер Рады призвал использовать возможности Будапештского меморандума

Спикер Рады Стефанчук: пришло время использовать возможности Будапештского меморандума

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук. Архивное фото
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что пришло время использовать возможности Будапештского меморандума, любые договорённости должны выполняться.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 13:48
Зеленский решил создать ядерную бомбу
"Пришло время в том числе использовать и этот механизм (меморандума – ред.). Украина очень гибка в использовании всех мер, которые у нас есть, как субъект международной политики, и будет использовать все, чтобы обеспечить безопасность нашего государства. Я не воспринимаю позицию некоторых коллег, которые рассказывают, что меморандум какой-то не такой, и он якобы не несет политических последствий. В праве есть принцип Pacta sunt servanda, который переводится - "договора должны выполняться", поэтому любое обязательство, взятое на себя странами, должны выполняться", - сказал Стефанчук на брифинге в понедельник, говоря о возможности пересмотра меморандума.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 12:50
Эксперт рассказал о последствиях выхода Киева из Будапештского меморандума
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРуслан СтефанчукВладимир Зеленский
 
 
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