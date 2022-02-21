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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774065363.html
Спикер Рады заявил, что Украина готова к любому развитию событий
Спикер Рады заявил, что Украина готова к любому развитию событий - РИА Новости, 21.02.2022
Спикер Рады заявил, что Украина готова к любому развитию событий
Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:58
2022-02-21T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
верховная рада украины
в мире
украина
руслан стефанчук
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук."Безусловно, мы владеем той ситуацией, которая происходит в РФ… Мы готовы к любому развитию событий, в том числе к тому, о чем вы спрашивали, о введение специальных состояний (военного и чрезвычайного – ред.) на Украине. Процедура об их введении четко прописана в законодательстве, этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен и утверждён в Раде. Но я очень надеюсь, что мы к этому не дойдем, потому что Украина никогда не была приверженцем военного пути", - сказал Стефанчук на брифинге в понедельник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772808469.html
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Кирилл Волков
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верховная рада украины, в мире, украина, руслан стефанчук
13:58 21.02.2022 (обновлено: 14:14 21.02.2022)
 
Спикер Рады заявил, что Украина готова к любому развитию событий

Спикер Рады Стефанчук: Украина готова к любому развитию событий, включая военное положение

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
"Безусловно, мы владеем той ситуацией, которая происходит в РФ… Мы готовы к любому развитию событий, в том числе к тому, о чем вы спрашивали, о введение специальных состояний (военного и чрезвычайного – ред.) на Украине. Процедура об их введении четко прописана в законодательстве, этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен и утверждён в Раде. Но я очень надеюсь, что мы к этому не дойдем, потому что Украина никогда не была приверженцем военного пути", - сказал Стефанчук на брифинге в понедельник.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 22:35
На Украине не увидели оснований для введения военного положения
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВерховная Рада УкраиныВ миреУкраинаРуслан Стефанчук
 
 
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