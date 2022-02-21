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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774048779.html
В МИД рассказали, кто воодушевляет Зеленского не выполнять "Минск-2"
В МИД рассказали, кто воодушевляет Зеленского не выполнять "Минск-2" - РИА Новости, 21.02.2022
В МИД рассказали, кто воодушевляет Зеленского не выполнять "Минск-2"
Американские кураторы президента Украины Владимира Зеленского воодушевляют его на невыполнение минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:02
2022-02-21T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
игорь конашенков
франция
чехия
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американские кураторы президента Украины Владимира Зеленского воодушевляют его на невыполнение минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Он (Зеленский - ред.) не хочет слышать то, что нужно сделать для того, чтобы двигаться вперед по урегулированию ситуации у себя, выполнению минских договоренностей. Почему он это не слышит? Потому что за ним, рядом, держа его за руку, стоят его американские кураторы, которые говорят ему совершенно другие вещи, которые воодушевляют его на невыполнение минских договоренностей, одновременно обрушивая всю его страну", - сказала она в эфире Первого канала.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220219/general-1773712316.html
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, игорь конашенков, франция, чехия, россия, нато
13:02 21.02.2022 (обновлено: 13:16 21.02.2022)
 
В МИД рассказали, кто воодушевляет Зеленского не выполнять "Минск-2"

МИД: американские кураторы воодушевляют Зеленского не выполнять Минские соглашения

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американские кураторы президента Украины Владимира Зеленского воодушевляют его на невыполнение минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он (Зеленский - ред.) не хочет слышать то, что нужно сделать для того, чтобы двигаться вперед по урегулированию ситуации у себя, выполнению минских договоренностей. Почему он это не слышит? Потому что за ним, рядом, держа его за руку, стоят его американские кураторы, которые говорят ему совершенно другие вещи, которые воодушевляют его на невыполнение минских договоренностей, одновременно обрушивая всю его страну", - сказала она в эфире Первого канала.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 03:20
Украинский генерал сравнил Зеленского с Наполеоном
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 09:04
Британцы устали от "вторжений" России на Украину
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинИгорь КонашенковФранцияЧехияРоссияНАТО
 
 
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