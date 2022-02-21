https://ria.ru/20220221/ukraina-1774036775.html

Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине

Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине - РИА Новости, 21.02.2022

Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине

Совет стран ЕС в понедельник окончательно одобрил выделение нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро, говорится в его... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:23

2022-02-21T12:23

2022-02-21T13:04

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Совет стран ЕС в понедельник окончательно одобрил выделение нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро, говорится в его сообщении."ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь на сумму 1,2 миллиарда евро в виде кредитов для укрепления стабильности на Украине... Совет завершил процедуру согласования сегодня, всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение (о выделении этой помощи - ред.)", - говорится в релизе.Выделение средств ожидается в течение года двумя траншами, говорится в релизе.Еврокомиссия в конце января предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине общим объёмом 1,2 миллиарда евро. Как сообщалось ранее, первый транш на 600 миллионов евро ЕК сможет выделить после одобрения этого пакета Европарламентом, Советом стран ЕС, а также властями Украины.Европарламент на прошлой неделе согласовал макрофинансовую помощь. Следовательно, процедура одобрения со стороны ЕС завершена и он готов направить стране средства, отмечается в релизе Совета.Теперь Еврокомиссии и Украине нужно подписать меморандум о взаимопонимании по определенным действиям, которые должна предпринять страна для получения денег. Также Украине необходимо будет выполнять действующую программу МВФ для возможности взять кредит из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, еврокомиссия