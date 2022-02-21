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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774036775.html
Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине
Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине - РИА Новости, 21.02.2022
Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине
Совет стран ЕС в понедельник окончательно одобрил выделение нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро, говорится в его... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:23
2022-02-21T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
украина
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Совет стран ЕС в понедельник окончательно одобрил выделение нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро, говорится в его сообщении."ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь на сумму 1,2 миллиарда евро в виде кредитов для укрепления стабильности на Украине... Совет завершил процедуру согласования сегодня, всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение (о выделении этой помощи - ред.)", - говорится в релизе.Выделение средств ожидается в течение года двумя траншами, говорится в релизе.Еврокомиссия в конце января предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине общим объёмом 1,2 миллиарда евро. Как сообщалось ранее, первый транш на 600 миллионов евро ЕК сможет выделить после одобрения этого пакета Европарламентом, Советом стран ЕС, а также властями Украины.Европарламент на прошлой неделе согласовал макрофинансовую помощь. Следовательно, процедура одобрения со стороны ЕС завершена и он готов направить стране средства, отмечается в релизе Совета.Теперь Еврокомиссии и Украине нужно подписать меморандум о взаимопонимании по определенным действиям, которые должна предпринять страна для получения денег. Также Украине необходимо будет выполнять действующую программу МВФ для возможности взять кредит из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, еврокомиссия
12:23 21.02.2022 (обновлено: 13:04 21.02.2022)
 
Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине

Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Киеву на 1,2 миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Совет стран ЕС в понедельник окончательно одобрил выделение нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро, говорится в его сообщении.
"ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь на сумму 1,2 миллиарда евро в виде кредитов для укрепления стабильности на Украине... Совет завершил процедуру согласования сегодня, всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение (о выделении этой помощи - ред.)", - говорится в релизе.
Выделение средств ожидается в течение года двумя траншами, говорится в релизе.
Еврокомиссия в конце января предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине общим объёмом 1,2 миллиарда евро. Как сообщалось ранее, первый транш на 600 миллионов евро ЕК сможет выделить после одобрения этого пакета Европарламентом, Советом стран ЕС, а также властями Украины.
Европарламент на прошлой неделе согласовал макрофинансовую помощь. Следовательно, процедура одобрения со стороны ЕС завершена и он готов направить стране средства, отмечается в релизе Совета.
Теперь Еврокомиссии и Украине нужно подписать меморандум о взаимопонимании по определенным действиям, которые должна предпринять страна для получения денег. Также Украине необходимо будет выполнять действующую программу МВФ для возможности взять кредит из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаЕврокомиссия
 
 
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