11:57 21.02.2022 (обновлено: 12:01 21.02.2022)
Кремль опроверг данные о наличии списка украинцев, подлежащих уничтожению
Песков: сообщения о российском списке украинцев, "подлежащих уничтожению", — фейк
Вид на башни Московского Кремля
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сообщения о якобы российском списке украинцев, которые подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" в случае "вторжения" на Украину являются вымыслом и фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о существовании якобы списка украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения" РФ на Украину.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения".
Письмо направила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер для предупреждения организации о том, что предполагаемое "вторжение" РФ приведет к "катастрофе в области прав человека" на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится.
14 февраля, 08:00США тащат Украину на войну
Опубликовано: Мадина Моргоева