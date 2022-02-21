https://ria.ru/20220221/ukraina-1774029742.html

Кремль опроверг данные о наличии списка украинцев, подлежащих уничтожению

Кремль опроверг данные о наличии списка украинцев, подлежащих уничтожению - РИА Новости, 21.02.2022

Кремль опроверг данные о наличии списка украинцев, подлежащих уничтожению

Сообщения о якобы российском списке украинцев, которые подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" в случае "вторжения" на Украину являются вымыслом и фейком,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:57

2022-02-21T11:57

2022-02-21T12:01

в мире

мишель бачелет

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сообщения о якобы российском списке украинцев, которые подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" в случае "вторжения" на Украину являются вымыслом и фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения".Письмо направила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер для предупреждения организации о том, что предполагаемое "вторжение" РФ приведет к "катастрофе в области прав человека" на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Мадина Моргоева

в мире, мишель бачелет, сша, россия, женева (город), оон, ситуация в днр и лнр