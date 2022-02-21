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Кремль опроверг данные о наличии списка украинцев, подлежащих уничтожению
Кремль опроверг данные о наличии списка украинцев, подлежащих уничтожению - РИА Новости, 21.02.2022
Кремль опроверг данные о наличии списка украинцев, подлежащих уничтожению
Сообщения о якобы российском списке украинцев, которые подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" в случае "вторжения" на Украину являются вымыслом и фейком,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:57
2022-02-21T12:01
в мире
мишель бачелет
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россия
женева (город)
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сообщения о якобы российском списке украинцев, которые подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" в случае "вторжения" на Украину являются вымыслом и фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения".Письмо направила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер для предупреждения организации о том, что предполагаемое "вторжение" РФ приведет к "катастрофе в области прав человека" на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится.
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Мадина Моргоева
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в мире, мишель бачелет, сша, россия, женева (город), оон, ситуация в днр и лнр
11:57 21.02.2022 (обновлено: 12:01 21.02.2022)
 
Кремль опроверг данные о наличии списка украинцев, подлежащих уничтожению

Песков: сообщения о российском списке украинцев, "подлежащих уничтожению", — фейк

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сообщения о якобы российском списке украинцев, которые подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" в случае "вторжения" на Украину являются вымыслом и фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о существовании якобы списка украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения" РФ на Украину.

Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения".
Письмо направила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер для предупреждения организации о том, что предполагаемое "вторжение" РФ приведет к "катастрофе в области прав человека" на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
В миреМишель БачелетСШАРоссияЖенева (город)ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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