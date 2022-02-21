Украина запросила у Запада помощь в пополнении резервов оружия
Глава МО Украины: Киев запросил у партнеров помощь в пополнении резервов оружия
Украинские военные во время учений
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Киев работает над пополнением резервов летального и оборонительного оружия, снова обратился ко всем странам пополнить украинские резервы, заявил министр обороны Алексей Резников в понедельник.
"Мы активно работаем над тем, чтобы пополнить резервы и летальных средств и бронезащиты. В частности, мы снова обратились ко всем странам, даже к тем, кто не хочет поставлять нам летальное оружие, с просьбой быстро пополнить резервы средств защиты", - сказал Резников в ходе пресс-конференции.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Опубликовано: Екатерина Зайцева