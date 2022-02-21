https://ria.ru/20220221/ukraina-1774028810.html

Украина запросила у Запада помощь в пополнении резервов оружия

Украина запросила у Запада помощь в пополнении резервов оружия - РИА Новости, 21.02.2022

Украина запросила у Запада помощь в пополнении резервов оружия

Киев работает над пополнением резервов летального и оборонительного оружия, снова обратился ко всем странам пополнить украинские резервы, заявил министр обороны РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:54

2022-02-21T11:54

2022-02-21T11:54

украина

нато

алексей резников

чехия

франция

сша

владимир зеленский

донбасс

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Киев работает над пополнением резервов летального и оборонительного оружия, снова обратился ко всем странам пополнить украинские резервы, заявил министр обороны Алексей Резников в понедельник."Мы активно работаем над тем, чтобы пополнить резервы и летальных средств и бронезащиты. В частности, мы снова обратились ко всем странам, даже к тем, кто не хочет поставлять нам летальное оружие, с просьбой быстро пополнить резервы средств защиты", - сказал Резников в ходе пресс-конференции.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/donbass-1773948091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, нато, алексей резников, чехия, франция, сша, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр