https://ria.ru/20220221/ukraina-1774013133.html

Резников заявил, что ВСУ готовы к любым сценариям

Резников заявил, что ВСУ готовы к любым сценариям - РИА Новости, 21.02.2022

Резников заявил, что ВСУ готовы к любым сценариям

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные готовы к любым сценариям, Киев не преуменьшает угрозу "вторжения" РФ. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:49

2022-02-21T10:49

2022-02-21T11:43

обострение ситуации в днр и лнр

алексей резников

в мире

украина

министерство обороны украины

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные готовы к любым сценариям, Киев не преуменьшает угрозу "вторжения" РФ."Когда я говорю, что наши воины готовы к любым сценариям, это действительно так. Мы ни в коем случае не приуменьшаем угрозу, ее уровень реально высокий, но мы осуществляем прогнозирование всех сценариев, выбирая нашу тактику поведения", - сказал Резников на брифинге в понедельник. Он отметил, что один из сценариев, который рассматривал Киев, это то, что РФ попытается "буквально окружить Украину" войсками по всем границам, в том числе в морях.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220220/ucheniya-1773931406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей резников, в мире, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр