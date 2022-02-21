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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Резников заявил, что ВСУ готовы к любым сценариям
Резников заявил, что ВСУ готовы к любым сценариям - РИА Новости, 21.02.2022
Резников заявил, что ВСУ готовы к любым сценариям
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные готовы к любым сценариям, Киев не преуменьшает угрозу "вторжения" РФ. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:49
2022-02-21T11:43
обострение ситуации в днр и лнр
алексей резников
в мире
украина
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные готовы к любым сценариям, Киев не преуменьшает угрозу "вторжения" РФ."Когда я говорю, что наши воины готовы к любым сценариям, это действительно так. Мы ни в коем случае не приуменьшаем угрозу, ее уровень реально высокий, но мы осуществляем прогнозирование всех сценариев, выбирая нашу тактику поведения", - сказал Резников на брифинге в понедельник. Он отметил, что один из сценариев, который рассматривал Киев, это то, что РФ попытается "буквально окружить Украину" войсками по всем границам, в том числе в морях.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220220/ucheniya-1773931406.html
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алексей резников, в мире, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
10:49 21.02.2022 (обновлено: 11:43 21.02.2022)
 
Резников заявил, что ВСУ готовы к любым сценариям

Глава Минобороны Украины Резников: Киев не преуменьшает угрозу "вторжения" России

CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій Резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные готовы к любым сценариям, Киев не преуменьшает угрозу "вторжения" РФ.
"Когда я говорю, что наши воины готовы к любым сценариям, это действительно так. Мы ни в коем случае не приуменьшаем угрозу, ее уровень реально высокий, но мы осуществляем прогнозирование всех сценариев, выбирая нашу тактику поведения", - сказал Резников на брифинге в понедельник. Он отметил, что один из сценариев, который рассматривал Киев, это то, что РФ попытается "буквально окружить Украину" войсками по всем границам, в том числе в морях.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 16:59
Минобороны Украины: продолжение учений России и Белоруссии было ожидаемым
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлексей РезниковВ миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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