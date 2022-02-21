https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

"Испытали дикий стресс". Потери Украины и без войны — колоссальные

"Испытали дикий стресс". Потери Украины и без войны — колоссальные - РИА Новости, 21.02.2022

"Испытали дикий стресс". Потери Украины и без войны — колоссальные

Западные СМИ продолжают анонсировать "вторжение" России на Украину, и в Киеве все с большей тревогой говорят о финансовых потерях из-за нагнетаемой паники... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:19

2022-02-21T17:19

2022-02-21T17:36

экономика

украина

владимир зеленский

киев

ryanair

россия

международные авиалинии украины

руслан бортник

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Дарья Зеленская. Западные СМИ продолжают анонсировать "вторжение" России на Украину, и в Киеве все с большей тревогой говорят о финансовых потерях из-за нагнетаемой паники. Убытки уже сейчас грандиозные, а внешний долг только растет. Большинство простых украинцев сохраняют спокойствие, отмечая, что "адекватные люди в этот бред не верят". Но по их кошелькам информационная война ударила сильно.Вторжение — страшно, но цены кусают больнее"У нас в городе все тихо, — рассказывает житель Херсона Евгений. — Правда, после сообщения об эвакуации в Донецкой и Луганской областях один мой знакомый очень переживает, у него там родственники. В СМИ писали, что люди кинулись в банки снимать деньги, но лично у меня нет особых сбережений, незачем мне туда ходить. И эта шумиха раздражает".Украинцы больше обсуждают повышение цен на продукты и топливо, а не предполагаемое российское наступление. Заметно подорожали подсолнечное масло, сахар, хлеб, мясо и овощи, выросли тарифы на жилье и электроэнергию, общественный транспорт."В магазинах и на заправках цены взлетели на 10-20 процентов буквально за неделю. Правительство вроде бы не нагнетает, но не хочется погибать из-за политики, поэтому некоторые переезжают. Я лично буду ждать очевидного ухудшения ситуации либо распоряжения об эвакуации", — признается Артем их Харькова.Дарина из Киева также отмечает, что обстановка прежняя: люди ходят на работу, магазины и кафе не закрываются. При этом она допускает, что "война вполне может начаться". "Если это произойдет, у нас и женский призыв будет", — уверена девушка."Да, обсуждают, что конфликт из хронической формы переходит в острую, — говорит украинский политолог Руслан Бизяев. — Но все живут как и раньше, занимаются текущими проблемами. Рост цен — вот что беспокоит простого человека".Деньги любят тишинуУкраина уже сейчас теряет до пяти миллиардов долларов в месяц из-за западной медийной истерики, указывает заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма."Это и прекращение инвестиций, и дополнительная инфляция, убытки в туристической сфере, авиаперевозках. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, блокирующее заимствование, ослабление гривны", — перечислил Шурма в интервью РБК-Украина.На самом деле речь идет о десятках миллиардов долларов, уверен директор Института анализа и менеджмента политики (Украина) Руслан Бортник. "Мы увидели массовый сброс ценных государственных бумаг, с украинского рынка ушел капитал. Инвесторы, пережив глубочайший информационный стресс, побоятся возвращаться еще несколько лет. Я уже молчу, что невозможно посчитать потери от эмиграции, недополученную прибыль, ущерб общественному здоровью", — рассуждает он.В середине февраля из страны потянулись олигархи. Среди миллиардеров, спешно покинувших Киев, называли Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Вадима Нестеренко, Вадима Столяра и Василия Хмельницкого. После вмешательства президента Владимира Зеленского, попросившего их вернуться к своим предприятиям и сотрудникам, чартеры из европейских столиц направились обратно на Украину. Но на днях самолет Ахметова вновь улетел из Киева в Женеву."Власти своими заявлениями пытаются ослабить ощущение неконтролируемого хаоса", — отмечает политолог Алексей Якубин. Но если кризис в ближайшее время не разрешится, удержать бизнесменов будет трудно.Круги на воде и небеСтраховщики требуют, чтобы авиаперевозчики покинули воздушное пространство Украины. Полеты приостановили Lufthansa, KLM, Norwegian, Austrian Airlines и Ryanair."Когда определенные регионы становятся опасными, риски переоценивают, прежде всего в авиации, — указывает глава ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Чернявский. — Лизинговые компании могут купить дополнительную страховку или забрать имущество, если расходы будут слишком большими".Это тоже ударит по карману потребителя. Из-за облета повысятся расходы на топливо, что скажется на цене билетов.Более того, ассоциация страховщиков Lloyd`s Market Association включила "украинские и российские воды" в потенциально опасные для судоходства."Любое судно, которое входит в акваторию, должно иметь соответствующую страховку, — уточняет Чернявский. — Этим решением Россию и Украину приравняли к Сомали. В Черном море не исключена перестрелка, гражданские суда могут конфисковать для военных целей. Из-за стоимости страховки многие вообще не будут туда заходить".Экономика зашла в тупикВашингтон тем временем предложил Киеву кредит на миллиард долларов. "Для поддержки программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с международным валютным фондом", — пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее Еврокомиссия выделила 1,2 миллиарда евро на "финансовые нужды" из-за "конфликта" с Москвой. Столько же даст Франция, еще 390 миллионов готова одолжить Канада."Долгосрочные займы или какие-то программы явно не компенсируют убытки. Можно надеяться, что кредиторы типа МВФ или США перечислят миллиард долларов, но это вовсе не безвозмездная помощь", — подчеркивает Алексей Якубин.Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский возмутился, что те или иные суммы дают только с условием проведения в стране реформ, и почти требовал: "Дайте безусловные деньги".Украинские политики и экономисты считают, что МВФ вообще должен списать Киеву внешний долг. "Это около 52 миллиардов долларов. Мы не можем самостоятельно прекратить его обслуживание, но надо провести переговоры и объяснить, что эти средства мы сейчас обязаны потратить на усиление армии для выполнения функции сдерживания", — заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, отметив, что прецеденты есть.В апреле 2020-го МВФ действительно простил долги 25 беднейшим странами, в том числе Афганистану, Бенину, Буркина-Фасо. По мнению политолога Руслана Бизяева, нынешние обстоятельства — форс-мажор, и в этот список надо добавить Украину."В текущем году Киев должен выплатить МВФ 2,4 миллиарда. Самые крупные транши намечены на 11 марта и 13 сентября — по 295 миллионов, — говорит он. — Ежемесячно страна теряет до двух миллиардов, а Нацбанк вынужден сжигать по 500-700 миллионов для поддержания курса гривны. На этом фоне предложение Тимошенко выглядит разумным. Но если западные партеры откажутся, будем сами выкарабкиваться".Кроме того, финансовая помощь США и ЕС — это "плановый процесс", который никак не связан с последними событиями. "За январь украинцы сняли с депозитов в банках 23 миллиарда гривен. Вот так паника влияет на экономику", — приводит пример Бизяев. Энергетика в сложнейшем положении, нужно закачивать 60 миллионов кубов газа в день, а это два миллиарда долларов. Но политики продолжают медленно убивать экономику. Инвесторы уходят, и новые не появятся — никто не готов рисковать.

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

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