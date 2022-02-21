https://ria.ru/20220221/ukaz-1774196726.html

США запретят торговлю с ДНР и ЛНР

США запретят торговлю с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

США запретят торговлю с ДНР и ЛНР

Вашингтон ожидал от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и введет против них ограничения, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T23:34

2022-02-21T23:34

2022-02-22T07:42

в мире

ситуация в днр и лнр

джо байден

сша

владимир путин

россия

признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Вашингтон ожидал от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и введет против них ограничения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР", — говорится в заявлении Псаки, опубликованном Белым домом.Она добавила, что в ближайшее время американская администрация объявит о "дополнительных мерах".В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, джо байден, сша, владимир путин, россия, признание днр и лнр в россии