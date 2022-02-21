В Литве начались военные учения "Сильный грифон 2022"
В Литве начались военные учения "Сильный грифон 2022" с участием боевой группы НАТО
© AP Photo / Mindaugas KulbisБатальон НАТО во время учений в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Батальон НАТО во время учений в Литве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Литве начались военные учения "Сильный грифон 2022" с участием передовой боевой группы НАТО, сообщает пресс-служба литовской армии.
"Международные учения "Сильный грифон 2022", организуемые литовской... пехотной бригадой "Жемайтия" начались 21 февраля. До 9 марта на полигонах... в Пабраде и Казлу-Руде будут тренироваться более 1500 военных. Во время учений будут тренироваться военные из бригады "Жемайтия", передовой боевой группы НАТО, ротационных сил США, добровольческих сил обороны, военной полиции, инженерного полка Йонаса Виткуса, воздушно-десантного батальона ВВС, а также представители сухопутных сил Великобритании и военные других подразделений", говорится в сообщении.
Уточняется, что это ежегодные спланированные учения, цель которых - тренировать подразделения бригады "Жемайтия", проводить оборонные и наступательные операции при содействии союзников и тренировать способность подразделений реагировать на гибридные угрозы.
"Помимо полевых тактических учений, состоятся и учения боевой стрельбы, во время которых будут произведены выстрелы из пехотного оружия и противотанковых систем "Джавеллин", - добавляется в сообщении.
Опубликовано: Кирилл Волков