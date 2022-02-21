https://ria.ru/20220221/turchak-1774196052.html

Турчак: решение признать ДНР и ЛНР продиктовано желанием защитить людей

Турчак: решение признать ДНР и ЛНР продиктовано желанием защитить людей - РИА Новости, 22.02.2022

Турчак: решение признать ДНР и ЛНР продиктовано желанием защитить людей

Решение признать независимость ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T23:30

2022-02-21T23:30

2022-02-22T07:47

в мире

россия

донбасс

единая россия

андрей турчак

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение признать независимость ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать, партия "Единая Россия" окажет всестороннюю поддержку, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Решение признать независимость Донецкой и Луганской народной республики продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают. На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев. Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать. И сегодня сделан важный и долгожданный для них шаг",- сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба.По его словам, путь к свободе и признанию занял несколько лет. Так, "Единая Россия" с самого начала оказывала всестороннюю поддержку и помощь жителям республик и намерена продолжить эту работу, добавил Турчак."Впереди нас ждет общий путь. То, что произошло сегодня, лишний раз подтверждает - Россия своих в беде не бросает. И, как и обещала, никогда не бросит Донбасс", - заключил Турчак.

https://ria.ru/20220221/putin-1774187909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, донбасс, единая россия, андрей турчак, признание днр и лнр в россии