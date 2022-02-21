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Турчак: решение признать ДНР и ЛНР продиктовано желанием защитить людей
Турчак: решение признать ДНР и ЛНР продиктовано желанием защитить людей - РИА Новости, 22.02.2022
Турчак: решение признать ДНР и ЛНР продиктовано желанием защитить людей
Решение признать независимость ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:30
2022-02-22T07:47
в мире
россия
донбасс
единая россия
андрей турчак
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение признать независимость ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать, партия "Единая Россия" окажет всестороннюю поддержку, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Решение признать независимость Донецкой и Луганской народной республики продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают. На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев. Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать. И сегодня сделан важный и долгожданный для них шаг",- сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба.По его словам, путь к свободе и признанию занял несколько лет. Так, "Единая Россия" с самого начала оказывала всестороннюю поддержку и помощь жителям республик и намерена продолжить эту работу, добавил Турчак."Впереди нас ждет общий путь. То, что произошло сегодня, лишний раз подтверждает - Россия своих в беде не бросает. И, как и обещала, никогда не бросит Донбасс", - заключил Турчак.
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Севастиан Котов
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в мире, россия, донбасс, единая россия, андрей турчак, признание днр и лнр в россии
23:30 21.02.2022 (обновлено: 07:47 22.02.2022)
 
Турчак: решение признать ДНР и ЛНР продиктовано желанием защитить людей

Турчак: решение признать ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Турчак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение признать независимость ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать, партия "Единая Россия" окажет всестороннюю поддержку, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Решение признать независимость Донецкой и Луганской народной республики продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают. На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев. Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать. И сегодня сделан важный и долгожданный для них шаг",- сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба.
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По его словам, путь к свободе и признанию занял несколько лет. Так, "Единая Россия" с самого начала оказывала всестороннюю поддержку и помощь жителям республик и намерена продолжить эту работу, добавил Турчак.
"Впереди нас ждет общий путь. То, что произошло сегодня, лишний раз подтверждает - Россия своих в беде не бросает. И, как и обещала, никогда не бросит Донбасс", - заключил Турчак.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреРоссияДонбассЕдиная РоссияАндрей ТурчакПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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