https://ria.ru/20220221/tserkov-1774109540.html

Испанская католическая церковь проверит данные о массовых случаях педофилии

Испанская католическая церковь проверит данные о массовых случаях педофилии - РИА Новости, 21.02.2022

Испанская католическая церковь проверит данные о массовых случаях педофилии

Испанская епископальная конференция заявила, что проведет проверку в связи с сообщениями о массовых преступлениях сексуального характера в отношении... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:53

2022-02-21T16:53

2022-02-21T16:53

религия

испания

франция

канада

генеральная прокуратура рф

podemos

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100973/63/1009736380_0:109:2781:1673_1920x0_80_0_0_e6f77eeaecf4fd3e31fbb4f69d347d2a.jpg

МАДРИД, 21 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская епископальная конференция заявила, что проведет проверку в связи с сообщениями о массовых преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.Для проведения независимой проверки руководство церкви наняло адвокатскую контору."Профессиональная контора создаст независимый канал для получения жалоб, изучит правовые процедуры, направленные на наказание за преступную практику, будет сотрудничать с властями в целях содействия установлению фактов и созданию системы предупреждения, отвечающей социальным требованиям в этой области", - говорится в сообщении.Отмечается, что председатель епископальной конференции кардинал Хуан Хосе Омелья во вторник должен сообщить подробности на пресс-конференции.По словам одного из авторов расследования о преступлениях в отношении несовершеннолетних в церкви, опубликованного в газете País, Иньиго Домингеса, официально известно о 600 осужденных священниках и 1,3 тысяче жертв, но их гораздо больше. "Церковь всегда противилась созданию независимой комиссии. На этот раз они решили перехватить инициативу СМИ и инициативу правительства. Посмотрим, во что это выльется. Что будет делать эта комиссия? Будут ли расследовать преступления прошлых лет, изучать архивы, опрашивать людей, будет ли возмещение морального ущерба?" - сказал он на пресс-конференции.По его мнению, решение церкви о проверке – "попытка бюрократизировать процесс". Домингес считает, что адвокатская контора вряд ли установит реальное положение дел, и "церковь тоже в этом не заинтересована".Представитель ассоциации жертв сексуальных преступлений в церкви "Украденное детство" Фернандо Гарсия-Сальмонес, который 30 лет назад стал жертвой священника, также считает, что церковь не заинтересована в раскрытии правды. "Церковь придумывает оправдание, почему не проводить нормальное расследование. Они проводят маневры, чтобы скрыть, а не чтобы разъяснить. Они пытаются приостановить процесс", - сказал он.По мнению Фернандо, в Испании больше случаев педофилии, связанной с церковью, чем "об этом известно, и чем во Франции, Канаде, Германии", и напомнил, что в Испании в течение многих десятилетий "церковь была связана с политической властью". Он полагает, что адвокатская контора Cremades&Calvo Sotelo, которая будет проводить проверку, "связана с церковью".В декабре прошлого года газета País сообщила о результатах своего расследования, в ходе которого установила 251 новый случай педофилии в религиозных учреждениях. Журналисты передали эти сведения папе Римскому Франциску и председателю Испанской епископальной конференции кардиналу Хуану Хосе Омелье. Три левые партии, представленные в конгрессе депутатов, - Podemos, "Левые республиканцы Каталонии" и баскская EH Bildu - предложили создать парламентскую комиссию по расследованию этих преступлений.Генпрокуратура запросила главных прокуроров 17 автономных сообществ направить ей все дела о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних в религиозных школах, церквях и в других религиозных учреждениях. На прошлой неделе ведомство опубликовало список полученных данных - всего 68 случаев, которые расследуются прокуратурами или уже переданы в суды.

https://ria.ru/20211220/pedofiliya-1764529139.html

https://ria.ru/20210622/bayden-1738137851.html

https://ria.ru/20220209/obvineniya-1771828626.html

https://ria.ru/20211006/sud-1753376263.html

испания

франция

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

испания, франция, канада, генеральная прокуратура рф, podemos, религия