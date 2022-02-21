https://ria.ru/20220221/tserkov-1774109540.html
Испанская католическая церковь проверит данные о массовых случаях педофилии
Испанская католическая церковь проверит данные о массовых случаях педофилии - РИА Новости, 21.02.2022
Испанская католическая церковь проверит данные о массовых случаях педофилии
Испанская епископальная конференция заявила, что проведет проверку в связи с сообщениями о массовых преступлениях сексуального характера в отношении... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:53
2022-02-21T16:53
2022-02-21T16:53
религия
испания
франция
канада
генеральная прокуратура рф
podemos
религия
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МАДРИД, 21 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская епископальная конференция заявила, что проведет проверку в связи с сообщениями о массовых преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.Для проведения независимой проверки руководство церкви наняло адвокатскую контору."Профессиональная контора создаст независимый канал для получения жалоб, изучит правовые процедуры, направленные на наказание за преступную практику, будет сотрудничать с властями в целях содействия установлению фактов и созданию системы предупреждения, отвечающей социальным требованиям в этой области", - говорится в сообщении.Отмечается, что председатель епископальной конференции кардинал Хуан Хосе Омелья во вторник должен сообщить подробности на пресс-конференции.По словам одного из авторов расследования о преступлениях в отношении несовершеннолетних в церкви, опубликованного в газете País, Иньиго Домингеса, официально известно о 600 осужденных священниках и 1,3 тысяче жертв, но их гораздо больше. "Церковь всегда противилась созданию независимой комиссии. На этот раз они решили перехватить инициативу СМИ и инициативу правительства. Посмотрим, во что это выльется. Что будет делать эта комиссия? Будут ли расследовать преступления прошлых лет, изучать архивы, опрашивать людей, будет ли возмещение морального ущерба?" - сказал он на пресс-конференции.По его мнению, решение церкви о проверке – "попытка бюрократизировать процесс". Домингес считает, что адвокатская контора вряд ли установит реальное положение дел, и "церковь тоже в этом не заинтересована".Представитель ассоциации жертв сексуальных преступлений в церкви "Украденное детство" Фернандо Гарсия-Сальмонес, который 30 лет назад стал жертвой священника, также считает, что церковь не заинтересована в раскрытии правды. "Церковь придумывает оправдание, почему не проводить нормальное расследование. Они проводят маневры, чтобы скрыть, а не чтобы разъяснить. Они пытаются приостановить процесс", - сказал он.По мнению Фернандо, в Испании больше случаев педофилии, связанной с церковью, чем "об этом известно, и чем во Франции, Канаде, Германии", и напомнил, что в Испании в течение многих десятилетий "церковь была связана с политической властью". Он полагает, что адвокатская контора Cremades&Calvo Sotelo, которая будет проводить проверку, "связана с церковью".В декабре прошлого года газета País сообщила о результатах своего расследования, в ходе которого установила 251 новый случай педофилии в религиозных учреждениях. Журналисты передали эти сведения папе Римскому Франциску и председателю Испанской епископальной конференции кардиналу Хуану Хосе Омелье. Три левые партии, представленные в конгрессе депутатов, - Podemos, "Левые республиканцы Каталонии" и баскская EH Bildu - предложили создать парламентскую комиссию по расследованию этих преступлений.Генпрокуратура запросила главных прокуроров 17 автономных сообществ направить ей все дела о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних в религиозных школах, церквях и в других религиозных учреждениях. На прошлой неделе ведомство опубликовало список полученных данных - всего 68 случаев, которые расследуются прокуратурами или уже переданы в суды.
https://ria.ru/20211220/pedofiliya-1764529139.html
https://ria.ru/20210622/bayden-1738137851.html
https://ria.ru/20220209/obvineniya-1771828626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, франция, канада, генеральная прокуратура рф, podemos, религия
МАДРИД, 21 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская епископальная конференция заявила, что проведет проверку в связи с сообщениями о массовых преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Для проведения независимой проверки руководство церкви наняло адвокатскую контору.
"Профессиональная контора создаст независимый канал для получения жалоб, изучит правовые процедуры, направленные на наказание за преступную практику, будет сотрудничать с властями в целях содействия установлению фактов и созданию системы предупреждения, отвечающей социальным требованиям в этой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель епископальной конференции кардинал Хуан Хосе Омелья во вторник должен сообщить подробности на пресс-конференции.
По словам одного из авторов расследования о преступлениях в отношении несовершеннолетних в церкви, опубликованного в газете País, Иньиго Домингеса, официально известно о 600 осужденных священниках и 1,3 тысяче жертв, но их гораздо больше. "Церковь всегда противилась созданию независимой комиссии. На этот раз они решили перехватить инициативу СМИ и инициативу правительства. Посмотрим, во что это выльется. Что будет делать эта комиссия? Будут ли расследовать преступления прошлых лет, изучать архивы, опрашивать людей, будет ли возмещение морального ущерба?" - сказал он на пресс-конференции.
По его мнению, решение церкви о проверке – "попытка бюрократизировать процесс". Домингес считает, что адвокатская контора вряд ли установит реальное положение дел, и "церковь тоже в этом не заинтересована".
Представитель ассоциации жертв сексуальных преступлений в церкви "Украденное детство" Фернандо Гарсия-Сальмонес, который 30 лет назад стал жертвой священника, также считает, что церковь не заинтересована в раскрытии правды. "Церковь придумывает оправдание, почему не проводить нормальное расследование. Они проводят маневры, чтобы скрыть, а не чтобы разъяснить. Они пытаются приостановить процесс", - сказал он.
По мнению Фернандо, в Испании
больше случаев педофилии, связанной с церковью, чем "об этом известно, и чем во Франции
, Канаде
, Германии", и напомнил, что в Испании в течение многих десятилетий "церковь была связана с политической властью". Он полагает, что адвокатская контора Cremades&Calvo Sotelo, которая будет проводить проверку, "связана с церковью".
В декабре прошлого года газета País сообщила о результатах своего расследования, в ходе которого установила 251 новый случай педофилии в религиозных учреждениях. Журналисты передали эти сведения папе Римскому Франциску и председателю Испанской епископальной конференции кардиналу Хуану Хосе Омелье. Три левые партии, представленные в конгрессе депутатов, - Podemos
, "Левые республиканцы Каталонии" и баскская EH Bildu - предложили создать парламентскую комиссию по расследованию этих преступлений.
Генпрокуратура
запросила главных прокуроров 17 автономных сообществ направить ей все дела о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних в религиозных школах, церквях и в других религиозных учреждениях. На прошлой неделе ведомство опубликовало список полученных данных - всего 68 случаев, которые расследуются прокуратурами или уже переданы в суды.
Опубликовано: Никита Бизин