https://ria.ru/20220221/trassa-1774157558.html
Трассу Горловка — Ясиноватая перекрыли из-за обстрела
Трассу Горловка — Ясиноватая перекрыли из-за обстрела - РИА Новости, 21.02.2022
Трассу Горловка — Ясиноватая перекрыли из-за обстрела
Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая перекрыта в связи с... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:18
2022-02-21T19:18
2022-02-21T19:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая перекрыта в связи с обстрелом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220218/trassa-1773493466.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
Трассу Горловка — Ясиноватая перекрыли из-за обстрела
Трассу Горловка — Ясиноватая в ДНР перекрыли из-за обстрела