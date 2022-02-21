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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Трассу Горловка — Ясиноватая перекрыли из-за обстрела
Трассу Горловка — Ясиноватая перекрыли из-за обстрела - РИА Новости, 21.02.2022
Трассу Горловка — Ясиноватая перекрыли из-за обстрела
Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая перекрыта в связи с... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:18
2022-02-21T19:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая перекрыта в связи с обстрелом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220218/trassa-1773493466.html
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Кирилл Волков
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
19:18 21.02.2022
 
Трассу Горловка — Ясиноватая перекрыли из-за обстрела

Трассу Горловка — Ясиноватая в ДНР перекрыли из-за обстрела

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела при въезде в Горловку
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая перекрыта в связи с обстрелом.
"В связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая. Прошу корректировать маршрут", - говорится в сообщении Приходько в Telegram.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 10:16
Движение по трассе Донецк — Горловка временно перекрыли
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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