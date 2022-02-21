Нижегородская полиция поставила на учет тиктокершу, избивавшую сына
Нижегородская полиция поставила на учет тиктокершу, избивавшую и оскорблявшую сына
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода, оскорблявшая и бившая сына в ходе трансляций в TikTok, установлена и поставлена на учет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее в ряде Telgram-каналов было опубликовано видео, как женщина в ходе съемок роликов в TikTok бьет по голове своего маленького сына, матерится на него и напивается во время трансляций "ради годного контента".
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области, этот видеоролик был опубликован в интернете в апреле 2021 года. "Сотрудниками полиции проведена проверка, в ходе которой установлена личность женщины. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - рассказали в пресс-службе.
Как отметила собеседница агентства, женщина поставлена на учет в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев