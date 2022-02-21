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Путин: радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор
Путин: радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор - РИА Новости, 22.02.2022
Путин: радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор
Москва сделает все, чтобы покарать виновных в зверском убийстве участников мирной акции в Одессе, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:08
2022-02-22T04:05
политика
одесса
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва сделает все, чтобы покарать виновных в зверском убийстве участников мирной акции в Одессе, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении.По его словам, захватившие власть на Украине радикалы организовали преследования и настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Среди несогласных оказались некоторые политики, журналисты и общественные деятели, причем им пришлось столкнуться с издевательствами и публичными унижениями.Города Украины при этом захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств, подчеркнул президент."Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать: найти и предать их суду", — заключил Путин.После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем второго мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Конфликт привел к разрушению палаточного городка, кроме того, произошел поджог Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, причем десять из них выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. В результате также пострадали свыше 250 человек.
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Ольга Филиппова
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политика, одесса, украина, владимир путин, в мире
22:08 21.02.2022 (обновлено: 04:05 22.02.2022)
 
Путин: радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор

Путин: Россия накажет виновных в убийстве участников мирной акции в Одессе в 2014 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва сделает все, чтобы покарать виновных в зверском убийстве участников мирной акции в Одессе, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении.
По его словам, захватившие власть на Украине радикалы организовали преследования и настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Среди несогласных оказались некоторые политики, журналисты и общественные деятели, причем им пришлось столкнуться с издевательствами и публичными унижениями.
Города Украины при этом захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств, подчеркнул президент.
"Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать: найти и предать их суду", — заключил Путин.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем второго мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Конфликт привел к разрушению палаточного городка, кроме того, произошел поджог Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, причем десять из них выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. В результате также пострадали свыше 250 человек.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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