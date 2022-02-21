https://ria.ru/20220221/terminator-1774064070.html

Видеокассету с "Терминатором" продали за два с половиной миллиона рублей

Видеокассету с "Терминатором" продали за два с половиной миллиона рублей - РИА Новости, 21.02.2022

Видеокассету с "Терминатором" продали за два с половиной миллиона рублей

Видеокассета с фильмом "Терминатор" c Арнольдом Шварценеггером в главной роли была продана на онлайн-аукционе в США за 32,5 тысячи долларов (почти два с... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:40

2022-02-21T14:40

2022-02-21T15:22

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Видеокассета с фильмом "Терминатор" c Арнольдом Шварценеггером в главной роли была продана на онлайн-аукционе в США за 32,5 тысячи долларов (почти два с половиной миллиона рублей. — Прим. ред.), сообщает TMZ.Как отмечается, кассета была выпущена в 1984 году, вскоре после кинопремьеры культового фильма Джеймса Кэмерона. Представитель компании-организатора торгов Винсент Дзурдзоло заявил, что независимые эксперты оценили состояние и сохранность кассеты VHS как "практически идеальное". Зурзоло говорит, что за последние несколько лет он наблюдает значительный рост количества покупок VHS. Эксперт это объясняет ностальгией.По его словам, вкладывающие таким образом средства инвесторы – это выросшие дети, которые в 1980-х годах восхищались Шварценеггером и другими звездами боевиков.

https://ria.ru/20210910/record-1749518171.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, стиль жизни, сша, аукцион