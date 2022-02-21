https://ria.ru/20220221/terminator-1774064070.html
Видеокассету с "Терминатором" продали за два с половиной миллиона рублей
Видеокассету с "Терминатором" продали за два с половиной миллиона рублей - РИА Новости, 21.02.2022
Видеокассету с "Терминатором" продали за два с половиной миллиона рублей
Видеокассета с фильмом "Терминатор" c Арнольдом Шварценеггером в главной роли была продана на онлайн-аукционе в США за 32,5 тысячи долларов (почти два с... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:40
2022-02-21T14:40
2022-02-21T15:22
культура
новости культуры
кино и сериалы
джеймс кэмерон
стиль жизни
сша
аукцион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150145/03/1501450360_0:0:1419:798_1920x0_80_0_0_f9e22b92d4ea400265273c6b6df49843.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Видеокассета с фильмом "Терминатор" c Арнольдом Шварценеггером в главной роли была продана на онлайн-аукционе в США за 32,5 тысячи долларов (почти два с половиной миллиона рублей. — Прим. ред.), сообщает TMZ.Как отмечается, кассета была выпущена в 1984 году, вскоре после кинопремьеры культового фильма Джеймса Кэмерона. Представитель компании-организатора торгов Винсент Дзурдзоло заявил, что независимые эксперты оценили состояние и сохранность кассеты VHS как "практически идеальное". Зурзоло говорит, что за последние несколько лет он наблюдает значительный рост количества покупок VHS. Эксперт это объясняет ностальгией.По его словам, вкладывающие таким образом средства инвесторы – это выросшие дети, которые в 1980-х годах восхищались Шварценеггером и другими звездами боевиков.
https://ria.ru/20210910/record-1749518171.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150145/03/1501450360_120:0:1184:798_1920x0_80_0_0_8a04069994cde46af08a5d460565cdb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, стиль жизни, сша, аукцион
14:40 21.02.2022 (обновлено: 15:22 21.02.2022)
Видеокассету с "Терминатором" продали за два с половиной миллиона рублей
Видеокассету 1984 года с боевиком "Терминатор" продали в США почти за 2,5 миллиона рублей
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Видеокассета с фильмом "Терминатор" c Арнольдом Шварценеггером в главной роли была продана на онлайн-аукционе в США за 32,5 тысячи долларов (почти два с половиной миллиона рублей. — Прим. ред.), сообщает
TMZ.
Как отмечается, кассета была выпущена в 1984 году, вскоре после кинопремьеры культового фильма Джеймса Кэмерона.
Представитель компании-организатора торгов Винсент Дзурдзоло заявил, что независимые эксперты оценили состояние и сохранность кассеты VHS как "практически идеальное".
Зурзоло говорит, что за последние несколько лет он наблюдает значительный рост количества покупок VHS. Эксперт это объясняет ностальгией.
По его словам, вкладывающие таким образом средства инвесторы – это выросшие дети, которые в 1980-х годах восхищались Шварценеггером и другими звездами боевиков.