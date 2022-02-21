https://ria.ru/20220221/tekhosmotr-1773980562.html

Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта

Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта - РИА Новости, 21.02.2022

Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта

Правила фотографирования автомобилей на техническом осмотре изменятся с 1 марта: эксперт должен будет теперь быть на фотографии, также уточнен ряд деталей,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T02:57

2022-02-21T02:57

2022-02-21T02:57

общество

авто

москва

россия

техосмотр

владимир шелупахин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правила фотографирования автомобилей на техническом осмотре изменятся с 1 марта: эксперт должен будет теперь быть на фотографии, также уточнен ряд деталей, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Шелупахин.Кроме того, само авто тоже должно быть видно на первом плане: чтобы на изображении были четко видны тип, марка, цвет кабины или кузова. Ранее, уточнил юрист, этой нормы не было, но в целом фотофиксация проходила по общим правилам криминалистической съемки, и эти требования подразумевались автоматически.Шелупахин добавил, что изменились также координаты местонахождения машины в пункте ТО: в радиусе не более 40 метров от координат пункта осмотра.Адвокат также объяснил, насколько, по его мнению, эти изменения являются существенными. "Новые правила фотофиксации не вносят глобальных изменений в её проведение, как, собственно — и в целом, в жизнь автолюбителей", — отметил он.Он добавил, что не до конца понимает, как фотографирование автоэксперта соотносится с защитой его персональных данных, и уточнил, что, скорее всего, это попытка исключить "фиктивные случаи прохождения техосмотра и усилить персональную ответственность должностных лиц".

https://ria.ru/20220205/tekhosmotr-1771188144.html

https://ria.ru/20220210/avtoaptechka-1772110812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, авто, москва, россия, техосмотр, владимир шелупахин