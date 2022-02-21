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Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта
Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта - РИА Новости, 21.02.2022
Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта
Правила фотографирования автомобилей на техническом осмотре изменятся с 1 марта: эксперт должен будет теперь быть на фотографии, также уточнен ряд деталей,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T02:57
2022-02-21T02:57
общество
авто
москва
россия
техосмотр
владимир шелупахин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правила фотографирования автомобилей на техническом осмотре изменятся с 1 марта: эксперт должен будет теперь быть на фотографии, также уточнен ряд деталей, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Шелупахин.Кроме того, само авто тоже должно быть видно на первом плане: чтобы на изображении были четко видны тип, марка, цвет кабины или кузова. Ранее, уточнил юрист, этой нормы не было, но в целом фотофиксация проходила по общим правилам криминалистической съемки, и эти требования подразумевались автоматически.Шелупахин добавил, что изменились также координаты местонахождения машины в пункте ТО: в радиусе не более 40 метров от координат пункта осмотра.Адвокат также объяснил, насколько, по его мнению, эти изменения являются существенными. "Новые правила фотофиксации не вносят глобальных изменений в её проведение, как, собственно — и в целом, в жизнь автолюбителей", — отметил он.Он добавил, что не до конца понимает, как фотографирование автоэксперта соотносится с защитой его персональных данных, и уточнил, что, скорее всего, это попытка исключить "фиктивные случаи прохождения техосмотра и усилить персональную ответственность должностных лиц".
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общество, авто, москва, россия, техосмотр, владимир шелупахин
02:57 21.02.2022
 
Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта

Юрист Шелупахин: правила фотографирования автомобилей на техосмотре изменятся с марта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПункт технического осмотра
Пункт технического осмотра - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правила фотографирования автомобилей на техническом осмотре изменятся с 1 марта: эксперт должен будет теперь быть на фотографии, также уточнен ряд деталей, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Шелупахин.

"Ранее достаточно было в начале сфотографировать транспортное средство спереди, фотография должна была отображать марку, цвет и государственный регистрационный знак. В конце — вид сзади. Фотографирование эксперта раньше предусмотрено не было", — сказал Шелупахин.

Кроме того, само авто тоже должно быть видно на первом плане: чтобы на изображении были четко видны тип, марка, цвет кабины или кузова. Ранее, уточнил юрист, этой нормы не было, но в целом фотофиксация проходила по общим правилам криминалистической съемки, и эти требования подразумевались автоматически.
Шелупахин добавил, что изменились также координаты местонахождения машины в пункте ТО: в радиусе не более 40 метров от координат пункта осмотра.
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Адвокат также объяснил, насколько, по его мнению, эти изменения являются существенными. "Новые правила фотофиксации не вносят глобальных изменений в её проведение, как, собственно — и в целом, в жизнь автолюбителей", — отметил он.
Он добавил, что не до конца понимает, как фотографирование автоэксперта соотносится с защитой его персональных данных, и уточнил, что, скорее всего, это попытка исключить "фиктивные случаи прохождения техосмотра и усилить персональную ответственность должностных лиц".
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