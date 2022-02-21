https://ria.ru/20220221/tayvan-1774012068.html

Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню

Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню - РИА Новости, 21.02.2022

Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню

Правительство Китая введет санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies в ответ на продажу США вооружений Тайваню, заявил на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:44

2022-02-21T10:44

2022-02-21T13:56

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ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Правительство Китая введет санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies в ответ на продажу США вооружений Тайваню, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань", — сказал дипломат.Он подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива."Китай резко осуждает и решительно выступает против этого", — добавил Ван Вэньбинь.При этом он не пояснил, какие именно это будут санкции и когда они ступят в силу.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между сторонами возобновились в конце 1980-х, с начала 1990-х Пекин и Тайбэй стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.При этом Пекин настаивает на "Политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. Китай не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам других стран с островом. В частности, китайские власти не раз призывали Вашингтон прекратить любую официальную и военную поддержку Тайбэя.

https://ria.ru/20220208/kitay-1771658138.html

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

https://ria.ru/20220120/kitay-1768778534.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мид кнр, пекин, китай, тайвань, сша