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Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню
Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню - РИА Новости, 21.02.2022
Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню
Правительство Китая введет санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies в ответ на продажу США вооружений Тайваню, заявил на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:44
2022-02-21T13:56
в мире
мид кнр
пекин
китай
тайвань
сша
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ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Правительство Китая введет санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies в ответ на продажу США вооружений Тайваню, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань", — сказал дипломат.Он подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива."Китай резко осуждает и решительно выступает против этого", — добавил Ван Вэньбинь.При этом он не пояснил, какие именно это будут санкции и когда они ступят в силу.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между сторонами возобновились в конце 1980-х, с начала 1990-х Пекин и Тайбэй стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.При этом Пекин настаивает на "Политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. Китай не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам других стран с островом. В частности, китайские власти не раз призывали Вашингтон прекратить любую официальную и военную поддержку Тайбэя.
https://ria.ru/20220208/kitay-1771658138.html
https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html
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в мире, мид кнр, пекин, китай, тайвань, сша
10:44 21.02.2022 (обновлено: 13:56 21.02.2022)
 
Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню

МИД КНР: Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Правительство Китая введет санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies в ответ на продажу США вооружений Тайваню, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань", — сказал дипломат.
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"Китай резко осуждает и решительно выступает против этого", — добавил Ван Вэньбинь.
При этом он не пояснил, какие именно это будут санкции и когда они ступят в силу.
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При этом Пекин настаивает на "Политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. Китай не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам других стран с островом. В частности, китайские власти не раз призывали Вашингтон прекратить любую официальную и военную поддержку Тайбэя.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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