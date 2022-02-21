https://ria.ru/20220221/taliby-1774020090.html

О признании "Талибана"* Россией речь не идет, заявил замглавы МИД

О признании "Талибана"* Россией речь не идет, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 21.02.2022

О признании "Талибана"* Россией речь не идет, заявил замглавы МИД

О признании Россией движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) речь не идет, Москва выступает за создание коалиционного... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:19

2022-02-21T11:19

2022-02-21T11:38

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мохаммад хасан ахунд

кабул (город)

оон

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. О признании Россией движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) речь не идет, Москва выступает за создание коалиционного руководства в Афганистане с участием всех политических сил страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."О признании "Талибана"* речь не идет, постольку поскольку мы выступаем за инклюзивность процесса и создания коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана", - сказал он в ходе ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211229/taliban-1765983825.html

афганистан

кабул (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), оон