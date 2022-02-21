11:19 21.02.2022 (обновлено: 11:38 21.02.2022)
О признании "Талибана"* Россией речь не идет, заявил замглавы МИД
Замглавы МИД Богданов: о признании "Талибана"* Россией речь не идет
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкРасширенное заседание по вопросу мирного урегулирования в Афганистане
Расширенное заседание по вопросу мирного урегулирования в Афганистане
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. О признании Россией движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) речь не идет, Москва выступает за создание коалиционного руководства в Афганистане с участием всех политических сил страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"О признании "Талибана"* речь не идет, постольку поскольку мы выступаем за инклюзивность процесса и создания коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана", - сказал он в ходе ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Опубликовано: Екатерина Зайцева