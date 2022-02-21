12:37 21.02.2022 (обновлено: 12:40 21.02.2022)
Помощь беженцам из Донбасса предлагают из-за рубежа, заявил священник
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкВолонтеры встречают жителей Донбасса, прибывших на железнодорожный вокзал Воронеж-1
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Помощь беженцам из Донбасса через структуры Русской православной церкви (РПЦ) предлагается в том числе из-за рубежа, рассказал руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону епархии священник Евгений Осяк.
"Звонят уже из-за границы. Звонили из Германии, из Австрии, из других государств: куда можно обратиться, куда прислать помощь гуманитарную и материальную?" - сказал он в прямом эфире в Instagram синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером в пятницу обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам.
Ранее Осяк сообщил, что в пунктах временного размещения эвакуирующихся дежурят священники.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Никита Бизин