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Религия
https://ria.ru/20220221/svyaschennik-1774042032.html
Помощь беженцам из Донбасса предлагают из-за рубежа, заявил священник
Помощь беженцам из Донбасса предлагают из-за рубежа, заявил священник - РИА Новости, 21.02.2022
Помощь беженцам из Донбасса предлагают из-за рубежа, заявил священник
Помощь беженцам из Донбасса через структуры Русской православной церкви (РПЦ) предлагается в том числе из-за рубежа, рассказал руководитель социального отдела... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:37
2022-02-21T12:40
религия
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
московский патриархат
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Помощь беженцам из Донбасса через структуры Русской православной церкви (РПЦ) предлагается в том числе из-за рубежа, рассказал руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону епархии священник Евгений Осяк."Звонят уже из-за границы. Звонили из Германии, из Австрии, из других государств: куда можно обратиться, куда прислать помощь гуманитарную и материальную?" - сказал он в прямом эфире в Instagram синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером в пятницу обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам.Ранее Осяк сообщил, что в пунктах временного размещения эвакуирующихся дежурят священники.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР.
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владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, московский патриархат, эвакуация жителей днр и лнр в россию, религия
12:37 21.02.2022 (обновлено: 12:40 21.02.2022)
 

Помощь беженцам из Донбасса предлагают из-за рубежа, заявил священник

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкВолонтеры встречают жителей Донбасса, прибывших на железнодорожный вокзал Воронеж-1
Волонтеры встречают жителей Донбасса, прибывших на железнодорожный вокзал Воронеж-1 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Помощь беженцам из Донбасса через структуры Русской православной церкви (РПЦ) предлагается в том числе из-за рубежа, рассказал руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону епархии священник Евгений Осяк.
"Звонят уже из-за границы. Звонили из Германии, из Австрии, из других государств: куда можно обратиться, куда прислать помощь гуманитарную и материальную?" - сказал он в прямом эфире в Instagram синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером в пятницу обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам.
Ранее Осяк сообщил, что в пунктах временного размещения эвакуирующихся дежурят священники.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР.
Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:00Религия
Оренбургский митрополит призвал верующих оказать помощь беженцам с Донбасса
Опубликовано: Никита Бизин
 
РелигияВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМосковский ПатриархатЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРелигия
 
 
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