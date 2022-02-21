https://ria.ru/20220221/svyaschennik-1774042032.html

Помощь беженцам из Донбасса предлагают из-за рубежа, заявил священник

Помощь беженцам из Донбасса предлагают из-за рубежа, заявил священник - РИА Новости, 21.02.2022

Помощь беженцам из Донбасса предлагают из-за рубежа, заявил священник

Помощь беженцам из Донбасса через структуры Русской православной церкви (РПЦ) предлагается в том числе из-за рубежа, рассказал руководитель социального отдела... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:37

2022-02-21T12:37

2022-02-21T12:40

религия

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

московский патриархат

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Помощь беженцам из Донбасса через структуры Русской православной церкви (РПЦ) предлагается в том числе из-за рубежа, рассказал руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону епархии священник Евгений Осяк."Звонят уже из-за границы. Звонили из Германии, из Австрии, из других государств: куда можно обратиться, куда прислать помощь гуманитарную и материальную?" - сказал он в прямом эфире в Instagram синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером в пятницу обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам.Ранее Осяк сообщил, что в пунктах временного размещения эвакуирующихся дежурят священники.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220221/mitropolit-1774015343.html

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

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Никита Бизин

владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, московский патриархат, эвакуация жителей днр и лнр в россию, религия