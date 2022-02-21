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Запад предлагает 2-3 тысячи долларов вербуемым на войну в Донбассе
Запад предлагает 2-3 тысячи долларов вербуемым на войну в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022
Запад предлагает 2-3 тысячи долларов вербуемым на войну в Донбассе
"Добровольцам" для войны в Донбассе предлагают 2-3 тысячи долларов в месяц, на Балканах откликнулись не меньше тысячи человек, говорится в заявлении СВР. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:21
2022-02-21T18:22
в мире
ситуация в днр и лнр
косово
босния и герцеговина
албания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Добровольцам" для войны в Донбассе предлагают 2-3 тысячи долларов в месяц, на Балканах откликнулись не меньше тысячи человек, говорится в заявлении СВР."Имеются сведения о том, что такая работа ведется в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косово. Здесь так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трех тысяч долларов в месяц. К настоящему моменту на это "щедрое предложение" откликнулись не менее тысячи человек", - говорится в заявлении.
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косово
босния и герцеговина
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в мире, ситуация в днр и лнр, косово, босния и герцеговина, албания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
18:21 21.02.2022 (обновлено: 18:22 21.02.2022)
 
Запад предлагает 2-3 тысячи долларов вербуемым на войну в Донбассе

СВР: наемникам для войны в Донбассе предлагают 2-3 тысячи долларов в месяц

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина в Петровском районе Донецка
Мина в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мина в Петровском районе Донецка
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Добровольцам" для войны в Донбассе предлагают 2-3 тысячи долларов в месяц, на Балканах откликнулись не меньше тысячи человек, говорится в заявлении СВР.
"Имеются сведения о том, что такая работа ведется в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косово. Здесь так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трех тысяч долларов в месяц. К настоящему моменту на это "щедрое предложение" откликнулись не менее тысячи человек", - говорится в заявлении.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 18:05
В СВР заявили, что имеют данные о вербовке западными спецслужбами боевиков
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРКосовоБосния и ГерцеговинаАлбанияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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