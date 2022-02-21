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Запад предлагает 2-3 тысячи долларов вербуемым на войну в Донбассе

Запад предлагает 2-3 тысячи долларов вербуемым на войну в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

Запад предлагает 2-3 тысячи долларов вербуемым на войну в Донбассе

"Добровольцам" для войны в Донбассе предлагают 2-3 тысячи долларов в месяц, на Балканах откликнулись не меньше тысячи человек, говорится в заявлении СВР. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:21

2022-02-21T18:21

2022-02-21T18:22

в мире

ситуация в днр и лнр

косово

босния и герцеговина

албания

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Добровольцам" для войны в Донбассе предлагают 2-3 тысячи долларов в месяц, на Балканах откликнулись не меньше тысячи человек, говорится в заявлении СВР."Имеются сведения о том, что такая работа ведется в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косово. Здесь так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трех тысяч долларов в месяц. К настоящему моменту на это "щедрое предложение" откликнулись не менее тысячи человек", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220221/verbovka-1774133974.html

косово

босния и герцеговина

албания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, косово, босния и герцеговина, албания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)