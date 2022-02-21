https://ria.ru/20220221/stskk-1774056147.html

Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии

Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии - РИА Новости, 21.02.2022

Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ничего не делают для того, чтобы обстрелы в Донбассе... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:26

2022-02-21T13:26

2022-02-21T13:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

сцкк

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137466/02/1374660243_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_98d902ce864f48e1f452b37e50a1f82e.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ничего не делают для того, чтобы обстрелы в Донбассе прекратились, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Мы все время обращаемся к представителям СЦКК украинской стороны о том, чтобы они прекратили обстрелы территории республики, но они глухие, немые, они нас не слышат, ничего не делают. И это приводит к той трагедии, которая сейчас разворачивается в эту минуту на наших глаза", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20220221/vzryvy-1773976723.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, сцкк, украина, донецкая народная республика