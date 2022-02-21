https://ria.ru/20220221/stskk-1774056147.html
Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии
Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии - РИА Новости, 21.02.2022
Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ничего не делают для того, чтобы обстрелы в Донбассе... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:26
2022-02-21T13:26
2022-02-21T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
сцкк
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ничего не делают для того, чтобы обстрелы в Донбассе прекратились, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Мы все время обращаемся к представителям СЦКК украинской стороны о том, чтобы они прекратили обстрелы территории республики, но они глухие, немые, они нас не слышат, ничего не делают. И это приводит к той трагедии, которая сейчас разворачивается в эту минуту на наших глаза", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, сцкк, украина, донецкая народная республика
13:26 21.02.2022 (обновлено: 13:43 21.02.2022)
Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии
Представитель ДНР Басурин: Украина в СЦКК не делает ничего, чтобы обстрелы прекратились