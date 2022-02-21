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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/stskk-1774056147.html
Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии
Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии - РИА Новости, 21.02.2022
Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ничего не делают для того, чтобы обстрелы в Донбассе... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:26
2022-02-21T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
сцкк
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ничего не делают для того, чтобы обстрелы в Донбассе прекратились, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Мы все время обращаемся к представителям СЦКК украинской стороны о том, чтобы они прекратили обстрелы территории республики, но они глухие, немые, они нас не слышат, ничего не делают. И это приводит к той трагедии, которая сейчас разворачивается в эту минуту на наших глаза", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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в мире, ситуация в днр и лнр, сцкк, украина, донецкая народная республика
13:26 21.02.2022 (обновлено: 13:43 21.02.2022)
 
Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии

Представитель ДНР Басурин: Украина в СЦКК не делает ничего, чтобы обстрелы прекратились

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эдуард Басурин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ничего не делают для того, чтобы обстрелы в Донбассе прекратились, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Мы все время обращаемся к представителям СЦКК украинской стороны о том, чтобы они прекратили обстрелы территории республики, но они глухие, немые, они нас не слышат, ничего не делают. И это приводит к той трагедии, которая сейчас разворачивается в эту минуту на наших глаза", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 00:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На окраине Луганска раздались еще несколько взрывов
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРСЦККУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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