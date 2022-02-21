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https://ria.ru/20220221/stroyka-1774078686.html
Канатную дорогу "Благовещенск - Хэйхэ" намерены запустить в марте 2023 года
Канатную дорогу "Благовещенск - Хэйхэ" намерены запустить в марте 2023 года - РИА Новости, 21.02.2022
Канатную дорогу "Благовещенск - Хэйхэ" намерены запустить в марте 2023 года
Канатная дорога "Благовещенск - Хэйхэ" будет запущена в эксплуатацию в марте 2023 года, пишет портал Asn24.ru. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:53
2022-02-21T15:14
россия-китай: главное
благовещенск
хэйхэ
строительство
новости - туризм
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МОСКВА, 21 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Канатная дорога "Благовещенск - Хэйхэ" будет запущена в эксплуатацию в марте 2023 года, пишет портал Asn24.ru.Для ее открытия будет организован телемост с участием глав России и Китая. Об этом 20 февраля, сообщил портал Biang.ru со ссылкой на интервью ИА Sputnik с генеральным директором компании-проектировщика ООО "ПОМА" Антоном Чудаевым.В России есть только один такой масштабный проект канатной дороги, но он не является трансграничным. В 2012 году в Нижнем Новгороде запустили канатную дорогу с пролетом над водной поверхностью 861,21 метра, это единственный такой проект в Европе.Строительно-монтажные работы на трансграничной канатной дороге начались в апреле 2021 года.
https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773427762.html
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Артем Смирнов
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благовещенск, хэйхэ, строительство, новости - туризм
14:53 21.02.2022 (обновлено: 15:14 21.02.2022)
 

Канатную дорогу "Благовещенск - Хэйхэ" намерены запустить в марте 2023 года

© Фото : Правительство Амурской областиСтроительство канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ
Строительство канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : Правительство Амурской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Канатная дорога "Благовещенск - Хэйхэ" будет запущена в эксплуатацию в марте 2023 года, пишет портал Asn24.ru.
Для ее открытия будет организован телемост с участием глав России и Китая. Об этом 20 февраля, сообщил портал Biang.ru со ссылкой на интервью ИА Sputnik с генеральным директором компании-проектировщика ООО "ПОМА" Антоном Чудаевым.
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В России есть только один такой масштабный проект канатной дороги, но он не является трансграничным. В 2012 году в Нижнем Новгороде запустили канатную дорогу с пролетом над водной поверхностью 861,21 метра, это единственный такой проект в Европе.
Строительно-монтажные работы на трансграничной канатной дороге начались в апреле 2021 года.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Россия-Китай: ГлавноеБлаговещенскХэйхэСтроительствоНовости - Туризм
 
 
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