https://ria.ru/20220221/stroyka-1774078686.html

Канатную дорогу "Благовещенск - Хэйхэ" намерены запустить в марте 2023 года

Канатную дорогу "Благовещенск - Хэйхэ" намерены запустить в марте 2023 года - РИА Новости, 21.02.2022

Канатную дорогу "Благовещенск - Хэйхэ" намерены запустить в марте 2023 года

Канатная дорога "Благовещенск - Хэйхэ" будет запущена в эксплуатацию в марте 2023 года, пишет портал Asn24.ru. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:53

2022-02-21T14:53

2022-02-21T15:14

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МОСКВА, 21 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Канатная дорога "Благовещенск - Хэйхэ" будет запущена в эксплуатацию в марте 2023 года, пишет портал Asn24.ru.Для ее открытия будет организован телемост с участием глав России и Китая. Об этом 20 февраля, сообщил портал Biang.ru со ссылкой на интервью ИА Sputnik с генеральным директором компании-проектировщика ООО "ПОМА" Антоном Чудаевым.В России есть только один такой масштабный проект канатной дороги, но он не является трансграничным. В 2012 году в Нижнем Новгороде запустили канатную дорогу с пролетом над водной поверхностью 861,21 метра, это единственный такой проект в Европе.Строительно-монтажные работы на трансграничной канатной дороге начались в апреле 2021 года.

https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773427762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благовещенск, хэйхэ, строительство, новости - туризм