https://ria.ru/20220221/strelba-1773980414.html

В Приморье полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного за рулем

В Приморье полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного за рулем - РИА Новости, 21.02.2022

В Приморье полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного за рулем

Полицейские в Уссурийске в ходе погони за пьяным водителем, который пытался скрыться от правоохранителей и создавал аварийные ситуации, открыли стрельбу по... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T02:54

2022-02-21T02:54

2022-02-21T09:28

происшествия

уссурийск

приморский край

владивосток

россия

ирина сырова

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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев — РИА Новости. Полицейские в Уссурийске в ходе погони за пьяным водителем, который пытался скрыться от правоохранителей и создавал аварийные ситуации, открыли стрельбу по колесам его иномарки, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Наряд ДПС в Уссурийске обратил внимание на автомобиль Ssang Yong Rexton, который двигался с нарушением ПДД. Полицейские попытались остановить машину, но водитель, увеличив скорость, попытался скрыться.Водитель запер двери машины изнутри и пытался уехать с места происшествия. При задержании на нарушителя надели наручники. Им оказался 46-летний местный житель, по внешним признакам — пьяный, отмечает УМВД. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.На водителя составлены протоколы по пяти статьям, его поместили в камеру для административно задержанных. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мировой суд Уссурийска назначил мужчине 10 суток административного ареста. Ему также грозит лишение прав сроком до двух лет и крупный штраф.

https://ria.ru/20220118/voditel-1768297352.html

уссурийск

приморский край

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, уссурийск, приморский край, владивосток, россия, ирина сырова