02:54 21.02.2022 (обновлено: 09:28 21.02.2022)
В Приморье полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного за рулем
В Приморье полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного за рулем иномарки
© Фото : пресс-служба УМВД России по городу УссурийскуВ Приморье сотрудники ГИБДД были вынуждены применить оружие для остановки машины с нетрезвым водителем
© Фото : пресс-служба УМВД России по городу Уссурийску
В Приморье сотрудники ГИБДД были вынуждены применить оружие для остановки машины с нетрезвым водителем
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев — РИА Новости. Полицейские в Уссурийске в ходе погони за пьяным водителем, который пытался скрыться от правоохранителей и создавал аварийные ситуации, открыли стрельбу по колесам его иномарки, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Наряд ДПС в Уссурийске обратил внимание на автомобиль Ssang Yong Rexton, который двигался с нарушением ПДД. Полицейские попытались остановить машину, но водитель, увеличив скорость, попытался скрыться.
"Экипажами ДПС было организовано преследование. Пытаясь уйти от погони, нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации, подвергая опасности других участников дорожного движения. На требования об остановке транспортного средства, передаваемые через специальное громкоговорящее устройство, правонарушитель не реагировал. Полицейские приняли решение применить табельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам автомобиля. В районе улицы Комарова нарушителя остановили", — отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
© Фото : пресс-служба УМВД России по городу УссурийскуВ Приморье сотрудники ГИБДД были вынуждены применить оружие для остановки машины с нетрезвым водителем
© Фото : пресс-служба УМВД России по городу Уссурийску
В Приморье сотрудники ГИБДД были вынуждены применить оружие для остановки машины с нетрезвым водителем
Водитель запер двери машины изнутри и пытался уехать с места происшествия. При задержании на нарушителя надели наручники. Им оказался 46-летний местный житель, по внешним признакам — пьяный, отмечает УМВД. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
На водителя составлены протоколы по пяти статьям, его поместили в камеру для административно задержанных. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мировой суд Уссурийска назначил мужчине 10 суток административного ареста. Ему также грозит лишение прав сроком до двух лет и крупный штраф.
Опубликовано: Никита Стома