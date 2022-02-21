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В Чехии прокомментировали заявления Зеленского о ядерном статусе Украины
В Чехии прокомментировали заявления Зеленского о ядерном статусе Украины - РИА Новости, 21.02.2022
В Чехии прокомментировали заявления Зеленского о ядерном статусе Украины
Заявлением на Мюнхенской конференции о возможном пересмотре Украиной договоренностей о ядерном статусе этой страны президент Владимир Зеленский, судя по всему,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T00:44
2022-02-21T00:44
ярослав башта
в мире
владимир зеленский
юлия тимошенко
олег тягнибок
россия
киев
иран
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ПРАГА, 21 фев — РИА Новости. Заявлением на Мюнхенской конференции о возможном пересмотре Украиной договоренностей о ядерном статусе этой страны президент Владимир Зеленский, судя по всему, больше "напугал" своих друзей, чем недругов, к которым он относит прежде всего РФ, считает бывший первый замглавы МИД и экс-министр по делам спецслужб Чехии Ярослав Башта.Зеленский, выступая в ходе Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Но идея, озвученная Зеленским, отнюдь не нова, отмечает эксперт. Впервые она прозвучала в 2008 году, когда по инициативе политического движения "Свобода" Олега Тягнибока около 200 представителей украинской интеллигенции подписали обращенную к правительству Юлии Тимошенко петицию с призывом разрешить производство 15 ядерных бомб и соответствующего количества ракет средней дальности. В тексте заявления говорилось, что с научно-технической точки зрения производство подобного оружия не является проблемой для Украины. Однако в то время никто не воспринял это обращение всерьез, напоминает Башта.Ныне эта идея была озвучена уже на президентском уровне, Зеленский в весьма ультимативной форме предложил немедленно созвать встречу подписантов Будапештского меморандума, то есть, РФ, США, Великобритании и самой Украины, напомнил Башта. А если такая встреча не состоится или не даст положительного, то есть, подходящего для Киева, результата, Украина, согласно заявлению Зеленского, больше не будет связана своим статусом государства, свободного от ядерного оружия, отметил эксперт."Если бы подобные планы президента Зеленского были реализованы, это могло бы привести к соответствующей цепной реакции, поскольку оружие массового уничтожения могло бы в потенциале превентивно быть востребованным граничащими с Украиной или расположенными неподалеку государствами (за исключением РФ, у которой оно уже есть). При этом напомню, что до сих пор все страны, заявившие о своем желании обрести ядерный потенциал, сталкивались с очень жесткими международными санкциями. Достаточно упомянуть Северную Корею и Иран. Это тоже должен иметь в виду украинский лидер, выдвигая шокирующие даже собственных друзей идеи", — заявил чешский эксперт.
https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html
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ярослав башта, в мире, владимир зеленский, юлия тимошенко, олег тягнибок, россия, киев, иран, мюнхенская конференция по безопасности, чехия, прага
00:44 21.02.2022
 
В Чехии прокомментировали заявления Зеленского о ядерном статусе Украины

Эксперт Башта: Зеленский словами про ядерный статус Украины "напугал" своих, а не чужих

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 фев — РИА Новости. Заявлением на Мюнхенской конференции о возможном пересмотре Украиной договоренностей о ядерном статусе этой страны президент Владимир Зеленский, судя по всему, больше "напугал" своих друзей, чем недругов, к которым он относит прежде всего РФ, считает бывший первый замглавы МИД и экс-министр по делам спецслужб Чехии Ярослав Башта.
Зеленский, выступая в ходе Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".

"Судя по реакции, а точнее, по ее отсутствию от участвовавших в Мюнхенской конференции западных политиков и экспертов, президент Украины Владимир Зеленский явно шокировал своих нынешних друзей заявлением о возможном пересмотре Украиной вытекающих из Будапештского меморандума 1994 года договоренностей о ядерном статусе своей страны. Другими словами, Украина устами своего президента заявила, что готова вступить на путь, уже пройденный северокорейским режимом. Этой "угрозой", наверняка предназначенной для Москвы, Зеленский напугал скорее западные столицы", — сказал Башта РИА Новости.

Но идея, озвученная Зеленским, отнюдь не нова, отмечает эксперт. Впервые она прозвучала в 2008 году, когда по инициативе политического движения "Свобода" Олега Тягнибока около 200 представителей украинской интеллигенции подписали обращенную к правительству Юлии Тимошенко петицию с призывом разрешить производство 15 ядерных бомб и соответствующего количества ракет средней дальности. В тексте заявления говорилось, что с научно-технической точки зрения производство подобного оружия не является проблемой для Украины. Однако в то время никто не воспринял это обращение всерьез, напоминает Башта.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 13:48
Зеленский решил создать ядерную бомбу
Ныне эта идея была озвучена уже на президентском уровне, Зеленский в весьма ультимативной форме предложил немедленно созвать встречу подписантов Будапештского меморандума, то есть, РФ, США, Великобритании и самой Украины, напомнил Башта. А если такая встреча не состоится или не даст положительного, то есть, подходящего для Киева, результата, Украина, согласно заявлению Зеленского, больше не будет связана своим статусом государства, свободного от ядерного оружия, отметил эксперт.
"Если бы подобные планы президента Зеленского были реализованы, это могло бы привести к соответствующей цепной реакции, поскольку оружие массового уничтожения могло бы в потенциале превентивно быть востребованным граничащими с Украиной или расположенными неподалеку государствами (за исключением РФ, у которой оно уже есть). При этом напомню, что до сих пор все страны, заявившие о своем желании обрести ядерный потенциал, сталкивались с очень жесткими международными санкциями. Достаточно упомянуть Северную Корею и Иран. Это тоже должен иметь в виду украинский лидер, выдвигая шокирующие даже собственных друзей идеи", — заявил чешский эксперт.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 12:50
Эксперт рассказал о последствиях выхода Киева из Будапештского меморандума
Опубликовано: Никита Стома
 
Ярослав БаштаВ миреВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоОлег ТягнибокРоссияКиевИранМюнхенская конференция по безопасностиЧехияПрага
 
 
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