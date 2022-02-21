https://ria.ru/20220221/ssha-1774206172.html

США хотят "подставить нож к горлу России", заявил Путин

США хотят "подставить нож к горлу России", заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

США хотят "подставить нож к горлу России", заявил Путин

Американские ударные средства наземного базирования в случае размещения на Украине смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T22:59

2022-02-21T22:59

2022-02-22T00:58

донецкая народная республика

министерство обороны сша

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американские ударные средства наземного базирования в случае размещения на Украине смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом, заявил президент России Владимир Путин.В понедельник глава РФ сделал телеобращение к россиянам в связи с событиями на Украине.По его словам, после разрыва Соединенными Штатами договора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать целей на дистанции до 5,5 тысяч километров.В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом."Подлетное время до Москвы крылатых ракет "Томагавк" составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова – 7-8 минут, а гиперзвуковых ударных средств – 4-5 минут. Это называется, это прямо нож у горла. И они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы", - сказал глава государства.Кризис евробезопасности случился из-за расширения НАТО и это привело к утрате взаимного доверия, заявил он.Президент также напомнил, что правящая в Киеве верхушка заявляет о нежелании выполнять Минские соглашения и не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса."Что касается положения дел на Донбассе, то мы видим, что правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять минский комплекс мер по урегулированию конфликта, не заинтересована в мирном решении. Напротив, пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах", - сказал он."От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. А в противном случае, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - добавил президент.Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик.

https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html

https://ria.ru/20220221/lenin-1774180098.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

донецкая народная республика, министерство обороны сша, москва