https://ria.ru/20220221/ssha-1774112221.html
США легко отказываются от любых подписанных документов, заявил Путин
США легко отказываются от любых подписанных документов, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
США легко отказываются от любых подписанных документов, заявил Путин
США легко отказываются от любых договоренностей и от любых документов, которые подписывают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:01
2022-02-21T17:01
2022-02-21T17:22
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США легко отказываются от любых договоренностей и от любых документов, которые подписывают, заявил президент РФ Владимир Путин."Гарантий вообще нет, потому что Соединенные Штаты легко отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают. Но тем не менее хотя бы что-то должно быть положено на бумагу и зафиксировано в качестве международного правового акта. На сегодняшний день мы не можем договориться и об этом", - сказал Путин на большом заседании Совбеза в понедельник.Он напомнил, что некоторые страны НАТО были против принятия Украины в состав альянса, тем не менее, в 2008 году в Бухаресте был подписан меморандум, "который открывает Украине и Грузии дверь в НАТО"."На мой вопрос - а зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением США. Вот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением США, где у нас гарантии, что они не сделают и второго шага под давлением? Таких гарантий нет", - добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, сша, россия, нато
17:01 21.02.2022 (обновлено: 17:22 21.02.2022)
США легко отказываются от любых подписанных документов, заявил Путин
Президент Путин: США легко отказываются от любых договоренностей и документов