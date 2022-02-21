https://ria.ru/20220221/ssha-1774112221.html

США легко отказываются от любых подписанных документов, заявил Путин

США легко отказываются от любых подписанных документов, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

США легко отказываются от любых подписанных документов, заявил Путин

США легко отказываются от любых договоренностей и от любых документов, которые подписывают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:01

2022-02-21T17:01

2022-02-21T17:22

владимир путин

в мире

сша

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США легко отказываются от любых договоренностей и от любых документов, которые подписывают, заявил президент РФ Владимир Путин."Гарантий вообще нет, потому что Соединенные Штаты легко отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают. Но тем не менее хотя бы что-то должно быть положено на бумагу и зафиксировано в качестве международного правового акта. На сегодняшний день мы не можем договориться и об этом", - сказал Путин на большом заседании Совбеза в понедельник.Он напомнил, что некоторые страны НАТО были против принятия Украины в состав альянса, тем не менее, в 2008 году в Бухаресте был подписан меморандум, "который открывает Украине и Грузии дверь в НАТО"."На мой вопрос - а зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением США. Вот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением США, где у нас гарантии, что они не сделают и второго шага под давлением? Таких гарантий нет", - добавил Путин.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, сша, россия, нато