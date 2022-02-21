США напугали ООН "российскими списками" украинцев на отправку в лагеря
США пугают ООН домыслами о "российских списках" украинцев на отправку в лагеря
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В США утверждают, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения", следует из полученного в распоряжение РИА Новости письма США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", - говорится в документе.
Согласно заявлению, США серьезно обеспокоены тем, что "вторжение" приведет к "широко распространенным человеческим страданиям". По словам Крокер, власти США якобы получили информацию, что со стороны РФ "планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения". Как сообщается в документе, эти планы "скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России", в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Россия якобы составила списки украинских политических деятелей, которые будут арестованы или убиты в случае обострения ситуации на Украине. Издание также не привело никаких доказательств.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Опубликовано: Мадина Моргоева