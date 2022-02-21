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США напугали ООН "российскими списками" украинцев на отправку в лагеря
США напугали ООН "российскими списками" украинцев на отправку в лагеря - РИА Новости, 21.02.2022
США напугали ООН "российскими списками" украинцев на отправку в лагеря
В США утверждают, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения", следует из полученного в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:40
2022-02-21T10:40
в мире
дмитрий песков
россия
чехия
франция
оон
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В США утверждают, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения", следует из полученного в распоряжение РИА Новости письма США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.Письмо направила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер для предупреждения организации о том, что предполагаемое "вторжение" РФ приведет к "катастрофе в области прав человека" на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится.Согласно заявлению, США серьезно обеспокоены тем, что "вторжение" приведет к "широко распространенным человеческим страданиям". По словам Крокер, власти США якобы получили информацию, что со стороны РФ "планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения". Как сообщается в документе, эти планы "скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России", в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Россия якобы составила списки украинских политических деятелей, которые будут арестованы или убиты в случае обострения ситуации на Украине. Издание также не привело никаких доказательств.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220221/napadenie-1773994936.html
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Мадина Моргоева
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в мире, дмитрий песков, россия, чехия, франция, оон, нато
10:40 21.02.2022
 
США напугали ООН "российскими списками" украинцев на отправку в лагеря

США пугают ООН домыслами о "российских списках" украинцев на отправку в лагеря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В США утверждают, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения", следует из полученного в распоряжение РИА Новости письма США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Письмо направила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер для предупреждения организации о том, что предполагаемое "вторжение" РФ приведет к "катастрофе в области прав человека" на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится.
"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", - говорится в документе.
Согласно заявлению, США серьезно обеспокоены тем, что "вторжение" приведет к "широко распространенным человеческим страданиям". По словам Крокер, власти США якобы получили информацию, что со стороны РФ "планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения". Как сообщается в документе, эти планы "скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России", в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Россия якобы составила списки украинских политических деятелей, которые будут арестованы или убиты в случае обострения ситуации на Украине. Издание также не привело никаких доказательств.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 09:04
Британцы устали от "вторжений" России на Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
"Мы слишком рискуем". В США признали превосходство российской армии
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
В миреДмитрий ПесковРоссияЧехияФранцияООННАТО
 
 
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