https://ria.ru/20220221/ssha-1774011475.html

США напугали ООН "российскими списками" украинцев на отправку в лагеря

США напугали ООН "российскими списками" украинцев на отправку в лагеря - РИА Новости, 21.02.2022

США напугали ООН "российскими списками" украинцев на отправку в лагеря

В США утверждают, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения", следует из полученного в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:40

2022-02-21T10:40

2022-02-21T10:40

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В США утверждают, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения", следует из полученного в распоряжение РИА Новости письма США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.Письмо направила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер для предупреждения организации о том, что предполагаемое "вторжение" РФ приведет к "катастрофе в области прав человека" на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится.Согласно заявлению, США серьезно обеспокоены тем, что "вторжение" приведет к "широко распространенным человеческим страданиям". По словам Крокер, власти США якобы получили информацию, что со стороны РФ "планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения". Как сообщается в документе, эти планы "скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России", в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Россия якобы составила списки украинских политических деятелей, которые будут арестованы или убиты в случае обострения ситуации на Украине. Издание также не привело никаких доказательств.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220221/napadenie-1773994936.html

https://ria.ru/20220221/pentagon-1773574545.html

россия

чехия

франция

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий песков, россия, чехия, франция, оон, нато