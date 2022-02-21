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В МИД назвали заявления США о "подготовке" Россией списков украинцев бредом

В МИД назвали заявления США о "подготовке" Россией списков украинцев бредом - РИА Новости, 21.02.2022

В МИД назвали заявления США о "подготовке" Россией списков украинцев бредом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "бредом на грани психического заболевания" содержание письма постпреда США в Женеве о якобы "планах... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:23

2022-02-21T21:23

2022-02-21T21:24

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "бредом на грани психического заболевания" содержание письма постпреда США в Женеве о якобы "планах РФ" по Украине."Как всегда на основе какой-то информации из непонятных источников, выдаваемой за абсолютно достоверную, американский дипломат на полном серьезе информирует Верховного комиссара ООН по правам человека о якобы уже разработанных Москвой планах "провести зачистку" захваченной украинской территории от оказывающих сопротивление сил, включая получивших убежище на Украине российских и белорусских диссидентов, журналистов и борцов с коррупцией, представителей религиозных и этнических меньшинств, а также ЛГБТИ-сообщества", - говорится в комментарии Захаровой на портале МИД."У американцев нет сомнений, что в этих целях официальная Москва, мол, уже приступила к составлению списков лиц, подлежащих уничтожению. Для этого российские оккупационные власти якобы будут использовать такие средства, как убийства, похищения и насильственные исчезновения, применение пыток в массовом масштабе, интернирование в концентрационные лагеря. Очевидно, что содержание указанного письма не выдерживает никакой критики, по сути это бред на грани проявления психического заболевания", - отметила представитель ведомства.Москва озабочена, что США своим письмом о "планах" Москвы в отношении граждан Украины пытаются вовлечь ООН в свою грязную политическую игру, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Рассматриваем такое обращение как продолжение линии Вашингтона на пропаганду войны и разжигание национальной и религиозной ненависти, как прямое подстрекательство к вражде и насилию. Особую озабоченность вызывает тот факт, что в качестве инструмента своей пропаганды на этот раз администрация США надеется использовать учреждения и механизмы Организации Объединенных Наций, вовлекая их в свою грязную политическую игру", - говорится в комментарии, опубликованном на портале МИД РФ.Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения". Письмо направила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер для предупреждения организации, что предполагаемое "вторжение" РФ приведет к "катастрофе в области прав человека" на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения являются вымыслом и фейком.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, киев, россия, сша