https://ria.ru/20220221/soveschanie-1774157768.html
Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности
Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности - РИА Новости, 22.02.2022
Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности
Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности по ситуации на Украине, сообщил журналистам представитель Белого дома. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T19:20
2022-02-21T19:20
2022-02-22T03:06
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ситуация в днр и лнр
сша
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности по ситуации на Украине, сообщил журналистам представитель Белого дома."Президент Байден встречается с командой по национальной безопасности и регулярно получает свежие данные о развитии ситуации в отношении России и Украины", - цитирует пул Белого дома неназванного чиновника.Пул сообщил, что в Белом доме были замечены госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ситуация в днр и лнр, сша, украина, джо байден
19:20 21.02.2022 (обновлено: 03:06 22.02.2022)
Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности
Президент США Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности