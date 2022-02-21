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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/soveschanie-1774157768.html
Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности
Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности - РИА Новости, 22.02.2022
Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности
Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности по ситуации на Украине, сообщил журналистам представитель Белого дома. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T19:20
2022-02-22T03:06
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ситуация в днр и лнр
сша
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности по ситуации на Украине, сообщил журналистам представитель Белого дома."Президент Байден встречается с командой по национальной безопасности и регулярно получает свежие данные о развитии ситуации в отношении России и Украины", - цитирует пул Белого дома неназванного чиновника.Пул сообщил, что в Белом доме были замечены госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, сша, украина, джо байден
19:20 21.02.2022 (обновлено: 03:06 22.02.2022)
 
Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности

Президент США Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности

© REUTERS / Leah Millis Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности по ситуации на Украине, сообщил журналистам представитель Белого дома.
"Президент Байден встречается с командой по национальной безопасности и регулярно получает свежие данные о развитии ситуации в отношении России и Украины", - цитирует пул Белого дома неназванного чиновника.
Пул сообщил, что в Белом доме были замечены госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСШАУкраинаДжо Байден
 
 
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