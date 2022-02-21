https://ria.ru/20220221/soveschanie-1774157768.html

Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности

Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности - РИА Новости, 22.02.2022

Байден проводит совещание по Украине с командной по нацбезопасности

Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности по ситуации на Украине, сообщил журналистам представитель Белого дома. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T19:20

2022-02-21T19:20

2022-02-22T03:06

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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сша

украина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности по ситуации на Украине, сообщил журналистам представитель Белого дома."Президент Байден встречается с командой по национальной безопасности и регулярно получает свежие данные о развитии ситуации в отношении России и Украины", - цитирует пул Белого дома неназванного чиновника.Пул сообщил, что в Белом доме были замечены госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, сша, украина, джо байден