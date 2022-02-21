https://ria.ru/20220221/sovbez-1774109749.html

Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности

Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности - РИА Новости, 21.02.2022

Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности

Президент РФ Владимир Путин в понедельник начал внеочередное большое заседание Совбеза РФ в Кремле, его темой стала ситуация на Донбассе. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:53

2022-02-21T16:53

2022-02-21T17:11

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник начал внеочередное большое заседание Совбеза РФ в Кремле, его темой стала ситуация на Донбассе."Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе. Я в двух словах напомню о том, что там изначально происходит, как ситуация складывалась. Хотя вы это все и так прекрасно знаете. Тем не менее, для того, чтобы была общая картина, которая помогла бы нам принимать соответствующие решения", - сказал Путин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/dnr-1774105558.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия, совет безопасности рф