https://ria.ru/20220221/sovbez-1774109749.html
Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности
Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности - РИА Новости, 21.02.2022
Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин в понедельник начал внеочередное большое заседание Совбеза РФ в Кремле, его темой стала ситуация на Донбассе. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:53
2022-02-21T16:53
2022-02-21T17:11
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник начал внеочередное большое заседание Совбеза РФ в Кремле, его темой стала ситуация на Донбассе."Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе. Я в двух словах напомню о том, что там изначально происходит, как ситуация складывалась. Хотя вы это все и так прекрасно знаете. Тем не менее, для того, чтобы была общая картина, которая помогла бы нам принимать соответствующие решения", - сказал Путин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/dnr-1774105558.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия, совет безопасности рф
16:53 21.02.2022 (обновлено: 17:11 21.02.2022)
Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности
Президент Путин начал внеочередное большое заседание Совета безопасности