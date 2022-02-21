https://ria.ru/20220221/sovbez-1774024886.html

Путин проведет большое заседание Совбеза

Путин проведет большое заседание Совбеза - РИА Новости, 21.02.2022

Путин проведет большое заседание Совбеза

Владимир Путин проведет заседание Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:38

2022-02-21T11:38

2022-02-21T14:27

политика

россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин проведет заседание Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это большой Совет безопасности", — сказал он.На нем выступят сам глава государства и другие спикеры. Представитель Кремля подчеркнул, что встреча станет внеочередной."Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных", — добавил Песков.В последние дни обострилась ситуация в Донбассе — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html

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россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, россия