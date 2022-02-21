https://ria.ru/20220221/sovbez-1774024886.html
Путин проведет большое заседание Совбеза
Путин проведет большое заседание Совбеза - РИА Новости, 21.02.2022
Путин проведет большое заседание Совбеза
Владимир Путин проведет заседание Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:38
2022-02-21T11:38
2022-02-21T14:27
политика
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин проведет заседание Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это большой Совет безопасности", — сказал он.На нем выступят сам глава государства и другие спикеры. Представитель Кремля подчеркнул, что встреча станет внеочередной."Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных", — добавил Песков.В последние дни обострилась ситуация в Донбассе — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html
https://ria.ru/20220221/razgovor-1774014330.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия
11:38 21.02.2022 (обновлено: 14:27 21.02.2022)
Путин проведет большое заседание Совбеза
Президент Путин 21 февраля проведет большое заседание Совета безопасности России