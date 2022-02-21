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Краснокнижная ушастая сова замечена в Царицыно в Москве
Краснокнижная ушастая сова замечена в Царицыно в Москве - РИА Новости, 22.02.2022
Краснокнижная ушастая сова замечена в Царицыно в Москве
Краснокнижная ушастая сова замечена в Царицыно в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T18:42
2022-02-22T16:21
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Краснокнижная ушастая сова замечена в Царицыно в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Царицыно заметили краснокнижную ушастую сову. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы. По размеру она немного больше голубя. Окраска – коричнево-рыжая с густыми пестринами по всему телу, лапы полностью оперены. Когда птица сидит на ветке, на голове хорошо видны "ушки" – удлиненные перья. Они прижимаются к голове во время полета или угрозы", - говорится в сообщении.Ушастая сова предпочитает участки леса, граничащие с открытыми пространствами, рассказали в комплексе городского хозяйства. В последние годы "ушастиков" видели в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный бор", в природно-историческом парке "Москворецкий"."Для выведения потомства сова занимает старые гнезда других хищных птиц или ворон. Охотится чаще в сумерках, но в период выкармливания птенцов и в ночное время. Питается в основном мышевидными грызунами", - дополняется в сообщении.
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Артем Смирнов
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москва, царицыно (музей-заповедник)
18:42 21.02.2022 (обновлено: 16:21 22.02.2022)
 

Краснокнижная ушастая сова замечена в Царицыно в Москве

© Фото : Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйстваКраснокнижная ушастая сова в Царицыно
Краснокнижная ушастая сова в Царицыно - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Краснокнижная ушастая сова замечена в Царицыно в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В Царицыно заметили краснокнижную ушастую сову. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы. По размеру она немного больше голубя. Окраска – коричнево-рыжая с густыми пестринами по всему телу, лапы полностью оперены. Когда птица сидит на ветке, на голове хорошо видны "ушки" – удлиненные перья. Они прижимаются к голове во время полета или угрозы", - говорится в сообщении.
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Ушастая сова предпочитает участки леса, граничащие с открытыми пространствами, рассказали в комплексе городского хозяйства. В последние годы "ушастиков" видели в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный бор", в природно-историческом парке "Москворецкий".
"Для выведения потомства сова занимает старые гнезда других хищных птиц или ворон. Охотится чаще в сумерках, но в период выкармливания птенцов и в ночное время. Питается в основном мышевидными грызунами", - дополняется в сообщении.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЦарицыно (музей-заповедник)
 
 
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