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МИД не нашел подтверждений публикациям посольства США о терактах
МИД не нашел подтверждений публикациям посольства США о терактах - РИА Новости, 21.02.2022
МИД не нашел подтверждений публикациям посольства США о терактах
Россия рассчитывает на ответственное и профессиональное отношение дипломатов США к своим служебным обязанностям, заявил МИД РФ, комментируя публикации... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:50
2022-02-21T21:03
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на ответственное и профессиональное отношение дипломатов США к своим служебным обязанностям, заявил МИД РФ, комментируя публикации американского посольства."Вызывает глубокое недоумение неуемное желание Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку, вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам. Рассчитываем на ответственное и профессиональное отношение американских дипломатов к своим служебным обязанностям", - говорится в сообщении МИД России.Двадцатого февраля посольство США в Москве распространило предупреждение о якобы готовящихся терактах "в торговых центрах, метро, на железнодорожных станциях и в других общественных местах в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также районах с напряженной ситуацией вдоль российской границы с Украиной".МИД России заявил, что не находит подтверждений предупреждениям посольства США в Москве о "готовящихся" терактах в городах РФ."В этой связи в дополнение к ранее озвученным министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым комментариям отмечаем, что в очередной раз каких-либо подтверждений американским заявлениям мы не получаем и не находим", - говорится в сообщении МИД РФ.
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в мире, сша, россия, москва
20:50 21.02.2022 (обновлено: 21:03 21.02.2022)
 
МИД не нашел подтверждений публикациям посольства США о терактах

В МИД не нашли подтверждений публикациям посольства США о "готовящихся" терактах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на ответственное и профессиональное отношение дипломатов США к своим служебным обязанностям, заявил МИД РФ, комментируя публикации американского посольства.
"Вызывает глубокое недоумение неуемное желание Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку, вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам. Рассчитываем на ответственное и профессиональное отношение американских дипломатов к своим служебным обязанностям", - говорится в сообщении МИД России.
Двадцатого февраля посольство США в Москве распространило предупреждение о якобы готовящихся терактах "в торговых центрах, метро, на железнодорожных станциях и в других общественных местах в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также районах с напряженной ситуацией вдоль российской границы с Украиной".
МИД России заявил, что не находит подтверждений предупреждениям посольства США в Москве о "готовящихся" терактах в городах РФ.
"В этой связи в дополнение к ранее озвученным министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым комментариям отмечаем, что в очередной раз каких-либо подтверждений американским заявлениям мы не получаем и не находим", - говорится в сообщении МИД РФ.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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