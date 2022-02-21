https://ria.ru/20220221/soobscheniya-1774172218.html

МИД не нашел подтверждений публикациям посольства США о терактах

МИД не нашел подтверждений публикациям посольства США о терактах - РИА Новости, 21.02.2022

МИД не нашел подтверждений публикациям посольства США о терактах

Россия рассчитывает на ответственное и профессиональное отношение дипломатов США к своим служебным обязанностям, заявил МИД РФ, комментируя публикации... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:50

2022-02-21T20:50

2022-02-21T21:03

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на ответственное и профессиональное отношение дипломатов США к своим служебным обязанностям, заявил МИД РФ, комментируя публикации американского посольства."Вызывает глубокое недоумение неуемное желание Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку, вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам. Рассчитываем на ответственное и профессиональное отношение американских дипломатов к своим служебным обязанностям", - говорится в сообщении МИД России.Двадцатого февраля посольство США в Москве распространило предупреждение о якобы готовящихся терактах "в торговых центрах, метро, на железнодорожных станциях и в других общественных местах в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также районах с напряженной ситуацией вдоль российской границы с Украиной".МИД России заявил, что не находит подтверждений предупреждениям посольства США в Москве о "готовящихся" терактах в городах РФ."В этой связи в дополнение к ранее озвученным министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым комментариям отмечаем, что в очередной раз каких-либо подтверждений американским заявлениям мы не получаем и не находим", - говорится в сообщении МИД РФ.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, москва